“호남 반도체 팹 9기로 늘고 동부권에 SK 100조 투자”

민형배 시장 “반도체 팹 기존 4기서 대폭 확대될 듯” 밝혀

“SK도 전남 동부권에 데이터센터·생산설비 투자 가능성”

시의회 “동부권 신 성장동력, 산업지도 바꿀 전환점” 환영

이미지 확대 ‘호남권 반도체 클러스터’가 들어설 광주군공항 일대. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘호남권 반도체 클러스터’가 들어설 광주군공항 일대. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 호남권 반도체 클러스터의 팹이 기존 4기에서 9기로 확대될 가능성이 제기됐다. SK는 전남 동부권에 AI데이터센터와 생산설비를 포함한 100조원 규모 투자를 추진할 것으로 알려졌고, 지역사회는 산업지도 변화와 성장동력 확보를 기대했다. 호남 반도체 팹 4기서 9기로 확대 전망

SK, 전남 동부권 100조원 투자 계획 거론

시의회, 지역 성장동력 전환점으로 환영

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호남권 반도체 클러스터에 조성될 반도체 팹이 기존 4기에서 9기로 대폭 늘어나고, SK는 반도체 팹 외에 전남 동부권에 데이터센터 등 100조원 규모의 투자에 나설 것으로 알려졌다. 전남광주통합시의회는 ‘지역경제의 새로운 성장동력이자 산업지도를 바꿀 대전환점’이라며 환영의 뜻을 밝혔다.민형배 전남광주통합특별시장은 지난 14일 통합특별시의회 무안청사에서 열린 시의원과 비공개 간담회에서 “최근 한전과 전력공급 문제를 협의하면서 삼성전자에 물었더니 삼성전자는 5기, SK하이닉스는 4기 등 모두 9기로 정리되는(늘어나는) 것 같다”고 말했다.삼성전자와 SK그룹은 호남권 반도체 클러스터가 조성되는 광주군공항 부지에 각각 2기씩 모두 4기의 반도체팹을 조성한다고 발표한 바 있다. 민 시장은 여기에 더해 군공항 부지에 추가로 5기의 반도체 팹이 조성될 수 있다고 밝힌 것이다.정부도 지난 11일 국무회의에서 “기업 수요에 따라 광주 군공항 부지에 들어설 반도체 국가산단을 기존 반도체팹 4기에서 추가로 확대하는 방안을 검토하고 있다”고 설명했다.통합특별시는 250만평 규모의 광주 군공항 부지에 협력업체 공장부지와 녹지공간을 포함해 최대 10개의 반도체 팹이 들어설 수 있을 것으로 판단하고 있다.민 시장은 이와 함께 “SK가 조만간 동부권을 대상으로 (AI데이터센터와 생산설비 등) 100조원 가량의 대규모 투자 계획을 발표하게 될 것”이라고 밝혔다.민 시장은 “이번 대규모 투자를 계기로 동부권 소외나 이런 이야기들이 좀 완화될 수 있으면 한다”며 “오래 전부터 논의돼 온 것으로, 구체적인 내용은 기업에서 밝힐 것”이라고 설명했다.이와 관련 통합특별시의회는 지난 15일 ‘SK의 전남 동부권 100조원 투자계획을 환영하며 적극 지원하겠다’고 밝혔다.시의회는 이날 입장문을 내어 “전남 동부권에 AI데이터센터와 관련 생산설비 등 대규모 투자가 현실화된다면, 이는 동부권의 새로운 성장동력을 넘어 전남광주특별시 전체의 산업지도를 바꾸는 중요한 전환점이 될 것”이라고 기대했다.