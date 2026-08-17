제주 메밀, ‘가루’에서 ‘밀키트’로… 소비시장 넓힌다

제주 메밀, 원곡에서 조리법·식품개발까지 단계적 추진

2028년까지 3년간 총 2억원 투입… 부가가치 향상 기대

이미지 확대 전국 메밀 재배면적의 87%를 차지하는 국내 최대 메밀 주산지 제주 메밀 양절. 제주도농업기술원 제공 닫기 이미지 확대 보기 전국 메밀 재배면적의 87%를 차지하는 국내 최대 메밀 주산지 제주 메밀 양절. 제주도농업기술원 제공

이미지 확대 제주메밀가공식품 메밀국수. 제주도농업기술원 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주메밀가공식품 메밀국수. 제주도농업기술원 제공

이미지 확대 제주메밀가공식품 메밀커피. 제주도농업기술원 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주메밀가공식품 메밀커피. 제주도농업기술원 제공

세줄 요약 제주도가 메밀의 원곡·가루 중심 유통 한계를 넘기 위해 조리법 개발부터 밀키트·레토르트 식품까지 단계적으로 추진한다. 제주음식문화와 접목한 간편식으로 활용도를 높이고, 소비자 선호 조사를 거쳐 상품화도 이어갈 계획이다. 제주 메밀, 가루 중심 소비 한계 지적

조리법 개발 뒤 밀키트·레토르트 추진

제주 음식문화 연계해 새 시장 창출

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제주 메밀이 원곡과 가루 중심의 소비 형태에서 벗어나 밀키트와 고압가열 살균(레토르트) 식품 등으로 다양화된다.제주도 농업기술원은 제주 메밀의 소비를 확대하고 부가가치를 높이기 위해 조리법 개발부터 밀키트·레토르트 식품 개발까지 단계적으로 추진한다고 17일 밝혔다.제주는 전국 메밀 재배면적의 87%를 차지하는 국내 최대 메밀 주산지다. 2024년 기준 제주 메밀 재배면적은 3236㏊로 전국 3721㏊의 대부분을 차지했고, 생산량도 2586t으로 전국 3114t의 83%에 달했다.하지만 생산 규모에 비해 메밀은 원곡이나 메밀가루 등 1차 가공 형태로 유통·소비되는 비중이 높아 다양한 식품으로의 활용과 소비시장 확대에 한계가 있다는 지적이 제기돼 왔다.농업기술원은 2023년부터 메밀의 활용도를 높이고 소비 기반을 넓히기 위한 연구개발을 추진해 왔다. 그동안 메밀 건면과 커피 가공상품 2종, 메밀 패키지 2종을 개발했으며, 루틴 함량을 높이고 쓴맛을 줄인 메밀 증숙 분말과 메밀 양조기술 등을 개발했다. 메밀의 체중 증가 억제 효과 등 기능성도 확인했다.이번 사업은 2026년부터 2028년까지 3년간 총 2억원을 투입해 농업회사법인 ‘냠냠제주’와 협업하는 방식으로 진행된다. 제주 음식문화와 메밀을 접목해 일상에서 쉽고 편리하게 즐길 수 있는 제품을 만드는 것이 목표다.올해는 제주음식문화원과 제주음식연구회가 참여해 ‘다정한 조리법’, ‘명인의 조리법’, ‘우리집 조리법’을 주제로 제주 메밀을 활용한 다양한 조리법을 개발한다.개발된 조리법은 책자와 영상 등 10건의 콘텐츠로 제작해 교육자료와 체험 프로그램에 활용한다. 도민과 관광객에게 메밀의 다양한 활용법을 알리는 홍보자료로도 사용할 예정이다.내년부터 2028년까지는 개발된 조리법과 제주 향토음식을 바탕으로 밀키트와 레토르트 식품 개발에 나선다. 도민과 관광객을 대상으로 선호도와 만족도를 조사해 소비자 의견을 제품 개발에 반영하고, 시장성이 높은 품목은 실제 상품화까지 연계할 계획이다.김순영 농업연구사는“제주 메밀의 소비 형태를 원곡·가루 중심에서 간편식과 가공식품으로 확대하고, 제주 음식문화와 연계한 새로운 소비시장을 창출해 메밀 농가의 소득 증대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.