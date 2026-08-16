[포토] 비 내리는 밀양 백안 저수지

세줄 요약 16일 전국이 대체로 흐리고 비가 내리며, 남부지방과 제주도를 중심으로 강하고 많은 비가 예상된다. 오후부터 중부지방은 소강상태를 보이는 곳이 많겠지만, 남부지방은 17일까지 강한 비가 이어진다. 돌풍과 천둥·번개, 하수도 역류에도 대비해야 한다. 전국 흐리고 남부·제주 강한 비 예보

중부 오후 소강, 남부 17일까지 지속

돌풍·천둥번개와 침수 피해 대비 필요

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일요일인 16일은 전국이 대체로 흐리고 비가 내리겠으며, 특히 남부지방과 제주도를 중심으로 강하고 많은 비가 쏟아지겠다.오후부터는 중부지방을 중심으로 소강상태를 보이는 곳이 많겠으나, 남부지방은 17일까지 강한 비가 이어지겠다.예상 강수량은 서울·인천·경기 20∼60㎜, 강원 내륙·산지 20∼60㎜, 강원 동해안 5∼40㎜, 대전·세종·충남·충북 20∼60㎜이겠다.광주·전남은 50∼100㎜, 전북 30∼80㎜이며, 경남 서부 남해안·지리산 부근은 100∼200㎜, 부산·울산·경남 중부 남해안·경남 내륙 50∼150㎜, 대구·경북 50~100㎜, 제주도는 30∼80㎜로 예상된다.경남과 전남에서 강수량이 많은 곳은 200∼250㎜ 이상이겠다.비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 예상되니 야영을 자제하고 하수도 역류 가능성에 대비해야겠다.낮 기온은 24∼30도로 예보됐다.