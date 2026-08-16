사라지는 가족 밥상…‘부모와 매일 식사’ 초6 66%→고3 19%

초6~고3 8명 중 약 3명, 부모와 주 4일도 함께 못 먹어

입시·맞벌이로 가족 ‘시간 빈곤’

부모와 식사 하루 늘면 심한 스트레스 가능성 12%↓

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이미지 확대 학년 오를수록 사라지는 ‘가족 밥상’ AI생성 그래픽. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 학년 오를수록 사라지는 ‘가족 밥상’ AI생성 그래픽. 서울신문 DB

세줄 요약 질병관리청 조사에서 부모와 매일 식사하는 청소년 비율이 초6 66.3%에서 고3 19.2%로 크게 줄었다. 주 4일 미만 식사 비율은 고3 때 60.9%까지 늘었고, 식사와 대화 시간이 적을수록 스트레스·우울·불안 위험도 높아졌다. 부모와 매일 식사 비율, 학년 오를수록 급감

주 4일 미만 식사·무식사 청소년 비율 증가

식사 빈도, 스트레스·우울·불안과 연관

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부모와 자녀가 마주 앉는 ‘가족 밥상’이 빠르게 사라지고 있다. 초등학교 6학년 때만 해도 3명 중 2명이 부모와 매일 밥을 먹었지만 고등학교 3학년이 되자 5명 중 1명 수준으로 뚝 떨어졌다. 부모와 밥을 자주 먹지 않는 청소년일수록 이후 심한 스트레스와 우울감, 불안감을 겪을 가능성도 높았다.16일 질병관리청의 ‘제7차 연도(2025년) 청소년건강패널조사 통계집’을 보면 부모와 매일 식사하는 비율은 초등학교 6학년 66.3%에서 중학교 3학년 42.4%, 고등학교 1학년 27.4%, 고등학교 3학년 19.2%로 학년이 올라갈수록 가파르게 떨어졌다. 질병청은 2019년 초6이던 청소년 5051명을 조사 대상으로 정해 매년 건강행태 변화를 추적해 왔다. 이번 통계에는 고3이 된 2025년까지 7차례 조사에 모두 응한 3756명의 답변이 담겼다.부모와 함께 밥을 먹는 날이 주 4일도 안 되는 청소년은 반대로 늘었다. 초6 때 14.7%에서 고3 때 60.9%로 4배 넘게 뛴 것이다. 초6부터 고3까지 7개 학년의 비율을 단순 평균하면 35.0%로 청소년 8명 중 약 3명꼴이다. 고3 10명 중 6명은 일주일에 나흘도 부모와 밥을 같이 먹지 않았고 10명 중 1명(10.4%)은 부모와 식사한 날이 하루도 없었다.식사만 사라진 게 아니다. 주중 하루 부모와 함께 있거나 대화하는 시간이 전혀 없거나 30분도 안 되는 청소년은 중1 20.6%에서 고3 37.4%로 늘었다. 부모와 2시간 이상 함께한다는 비율은 같은 기간 26.7%에서 9.8%로 급감했다. 맞벌이 가구 비율도 중1 60.8%에서 고3 71.3%로 높아졌다.이런 변화를 가정형편 탓으로만 돌리기는 어렵다. 질병청의 ‘초기 청소년기의 부모 동반 식사 빈도와 후기 청소년기 정신건강의 종단적 관련성’ 연구를 보면 초6~중1 때 부모와 주 4회 미만 식사한 청소년은 주 4회 이상 함께 먹은 청소년보다 고소득·맞벌이 가구 비율이 오히려 높았다. 가난해서만이 아니라 맞벌이 부모와 입시 준비로 바쁜 자녀의 생활시간이 서로 엇갈리면서 생긴 ‘시간 빈곤’이 가족 밥상을 밀어낸 셈이다.부모와 함께하는 식사 횟수는 이후 청소년의 정신건강과도 연관이 있었다. 연구팀이 2019년부터 2023년까지 5년 동안 조사에 모두 참여한 청소년 3986명을 분석한 결과, 부모와 함께 식사하는 날이 일주일에 하루 늘어날 때마다 이후 심한 스트레스를 겪을 가능성은 12%, 우울감을 겪을 가능성은 9%, 높은 수준의 불안감을 보일 가능성은 8% 낮아졌다. 가족 화목도 역시 부모와 자주 식사하는 청소년일수록 높게 나타났다.연구팀은 “부모와 함께하는 식사가 청소년 정신건강을 지지하는 일상적인 생활 요인이 될 수 있다”고 설명했다.