사회 [부고]김용대(전 경북도 행정부지사)씨 모친상 김상화 기자 입력 2026-08-16 14:30 수정 2026-08-16 14:30 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/08/16/20260816500044 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 ●전순금씨 별세, 김용대(전 경북도 행정부지사)씨 모친상=16일, 대구 가톨릭대학교의료원장례예식장 5호실 발인 18일 오전7시. (053)650-4444 대구 김상화 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 전순금씨와 김용대씨의 관계는? 모자 부부