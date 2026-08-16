빽가 “외증조부, 진희창 선생”…22년만에 밝힌 이유

세줄 요약 빽가가 제81주년 광복절에 유튜브를 통해 외증조부가 독립운동가 진희창 선생이라고 처음 공개했다. 진희창 선생은 상하이 임시정부를 뒷받침한 인물로, 백범일지에도 이름이 남아 있다. 빽가는 후손 지원 의사도 밝혔다. 광복절에 외증조부 진희창 선생 공개

상하이 임시정부 지원한 독립운동가

독립운동가 후손 지원 의사 표명

이미지 확대 그룹 코요태의 멤버 빽가는 제81주년 광복절인 15일 자신이 독립운동가 진희창(1874∼1933) 선생의 후손이라고 소개했다. 데뷔 22년여 만이다. 2026.8.15 유튜브 채널 ‘빽가언니’ 화면 닫기 이미지 확대 보기 그룹 코요태의 멤버 빽가는 제81주년 광복절인 15일 자신이 독립운동가 진희창(1874∼1933) 선생의 후손이라고 소개했다. 데뷔 22년여 만이다. 2026.8.15 유튜브 채널 ‘빽가언니’ 화면

이미지 확대 그룹 코요태의 멤버 빽가는 제81주년 광복절인 15일 자신이 독립운동가 진희창(1874∼1933) 선생의 후손이라고 소개했다. 데뷔 22년여 만이다. 2026.8.15 유튜브 채널 ‘빽가언니’ 화면 닫기 이미지 확대 보기 그룹 코요태의 멤버 빽가는 제81주년 광복절인 15일 자신이 독립운동가 진희창(1874∼1933) 선생의 후손이라고 소개했다. 데뷔 22년여 만이다. 2026.8.15 유튜브 채널 ‘빽가언니’ 화면

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그룹 코요태의 멤버 빽가가 독립운동가 진희창(1874∼1933) 선생의 후손이라고 소개했다. 2004년 데뷔 이후 22년여 만이다.빽가는 제81주년 광복절인 15일 자신의 유튜브 채널 ‘빽가언니’에서 “독립운동가 경림 진희창 선생이 나의 외증조부”라고 밝혔다.그는 진희창 선생에 대해 “대한민국 임시정부가 상하이에 있을 때 재정과 운영을 뒷받침하셨던 중요한 독립운동가 중 한 분이었다”고 설명했다.이어 “백범 김구 선생의 ‘백범일지’ 하권에 외증조부의 이름이 나온다. ‘진희창 같은 가까운 동지들이 미운 밥을 주지 않고 나를 도왔다’고 쓰여 있다”고 전했다.진희창 선생은 1910년 경술국치 이후 나라를 되찾기 위해 1911년 상하이로 망명했다. 영국인이 운영하던 전차회사의 감독으로 일하면서 고국에서 일제를 피해 상하이로 건너오는 독립투사들에게 비밀 거처, 자금 등을 마련하는 역할을 했다.1919년 3·1 운동이 일어난 뒤, 같은 해 4월 10일 상하이에 모인 애국지사들은 제1회 대한민국 임시의정원 회의를 열어 국호를 대한민국으로 정하고, 민주공화제로 한다는 임시헌장을 선포하면서 대한민국 임시정부가 탄생했다.진희창 선생은 1920년 상하이대한인거류민단에서 의사원으로 활동하면서 교민 사회를 지원하고, 1926년 임시정부경제후원회를 조직해 독립운동 자금을 모금하는 역할을 하기도 했다. 정부는 그의 공훈을 기려 1980년 건국훈장 독립장을 추서했다.빽가는 “국호를 대한민국으로 정하고 민주공화제로 한다는 역사적인 첫 출발에 외증조부께서 함께하셨다. 밤낮없이 임시정부와 독립운동을 뒷바라지하다가 결국 광복을 보지 못하고, 1933년 2월 상하이에서 순국하셨다”고 부연했다.2004년 데뷔한 빽가가 외증조부에 대해 거론한 것은 이번이 처음이다.이에 대해 빽가는 “(방송에서) 우리 외증조부께서 독립운동가라며 자랑거리로 삼기에는 그 헌신이 너무나도 크고 무거웠다. 외증조부님의 업적에 혹시라도 얹혀가는 느낌이 들까 봐 굉장히 조심스러웠다. 그래서 그동안 단 한 번도 말한 적이 없었다”고 말했다.그는 “예전부터 독립운동가 후손분들이 경제적으로 어렵게 산다는 이야기를 들어왔다. 예전에는 내가 누구를 도울 수 있는 여력이 되지 않았지만 이제는 그럴 수 있게 됐다”며 “독립운동가 후손 중에 형편이 어려우시거나 도움이 필요하신 분이 계시면 도움을 드리고 싶어서 이야기를 꺼내게 됐다”고 덧붙였다.