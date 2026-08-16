“올 가을, 안동에서 반값 여행 즐기세요”

세줄 요약 안동시가 문화체육관광부 공모에 선정돼 다음 달부터 관광객 여행경비의 절반을 모바일 지역사랑상품권으로 돌려준다. 숙박·음식·관광 등 인정 항목을 이용한 뒤 증빙하면 환급받을 수 있다. 지역 소비와 재방문을 함께 유도하는 반값 여행 사업이다. 안동시, 반값 여행 지원 사업 선정

관광객 경비 절반, 상품권 환급

지역 소비·재방문 유도 목적

이미지 확대 안동시가 문화체육관광부 공모사업에 선정, 올 가을 반값으로 가능한 안동여행의 즐거움을 선사한다. 사진은 세계유산인 하회마을 전경. 안동시 제공 닫기 이미지 확대 보기 안동시가 문화체육관광부 공모사업에 선정, 올 가을 반값으로 가능한 안동여행의 즐거움을 선사한다. 사진은 세계유산인 하회마을 전경. 안동시 제공

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경북 안동시는 다음 달부터 지역을 찾는 여행객에게 경비의 절반을 돌려준다고 16일 밝혔다.이는 시가 문화체육관광부 주관 ‘지역사랑 휴가 지원 사업’ 공모에 선정된 데 따른 것이다.‘지역사랑 휴가지원 사업’은 인구감소지역을 방문한 관광객이 사용한 여행경비 일부를 모바일 지역사랑상품권으로 돌려주는 사업이다.관광객의 여행 부담을 줄이는 동시에 지역 내 소비와 재방문을 유도하기 위한 차원이다. 이른바 ‘반값 여행’으로 불린다.안동 외 지역에 거주하는 개인 또는 단체 관광객이 안동에서 숙박·음식·관광 등 인정 항목에 여행경비를 사용한 뒤 증빙자료를 제출하면, 인정 금액의 50%를 정해진 한도 내에서 모바일 지역사랑상품권으로 환급받을 수 있다.시는 9월 중 전용 신청 페이지를 열고 사업 기간과 신청 방법, 환급 기준 등을 안내할 예정이다.관련 내용은 안동시청 누리집과 공식 SNS에서도 확인할 수 있다.환급받은 지역사랑상품권은 안동지역 음식점과 전통시장 등 가맹점에서 사용할 수 있다.시 관계자는 “이번 사업을 통해 큰 여행비 부담 없이 탈춤의 흥겨움과 하회선유줄불놀이, 세계유산의 고즈넉한 가을 풍경 등 안동에서만 만날 수 있는 특별한 여행을 경험하시길 바란다”고 말했다.