‘미래 과학인재 키운다’… 호반그룹, 대학생 10개 팀에 장학금 6000만 원 수여

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘미래 과학인재 키운다’… 호반그룹, 대학생 10개 팀에 장학금 6000만 원 수여

한준규 기자
입력 2026-08-15 13:02
수정 2026-08-15 13:02
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

- 6.5 대 1 경쟁률 뚫은 10개 팀 참가
- 우수 팀에 장학금 지원뿐 아니라 창업, 사업화도 지원

이미지 확대
지난 14일 서울 서초구 호반건설 사옥에서 열린 ‘K-과학인재 아카데미 대학생 프로젝트’ 최종 프레젠테이션을 앞두고 윤성로 심사위원장(서울대 교수, 왼쪽 여섯 번째)과 참가 대학생들이 기념촬영을 하고 있다.
지난 14일 서울 서초구 호반건설 사옥에서 열린 ‘K-과학인재 아카데미 대학생 프로젝트’ 최종 프레젠테이션을 앞두고 윤성로 심사위원장(서울대 교수, 왼쪽 여섯 번째)과 참가 대학생들이 기념촬영을 하고 있다.


호반그룹은 지난 14일 사옥 3층에서 미래 과학 인재를 발굴하고 육성하기 위한 ‘K-과학인재 아카데미 대학생 프로젝트’ 최종 프레젠테이션을 성황리에 마쳤다고 15일 밝혔다. 이번 프로젝트는 호반그룹이 지난 3월 서울 신라호텔에서 ‘K-과학인재 아카데미’ 비전 선포식을 가진 후 추진해 온 과학 인재 양성 사업의 하나다. 과학자를 꿈꾸는 청소년과 청년들에게 교육, 연구, 창업 지원 등을 체계적으로 제공한다는 취지다.

6.5 대 1 경쟁률 뚫은 10개 팀 참가… 창업·사업화 기회까지 제공지난 5월 시작된 이번 대학생 프로젝트에는 6.5 대 1의 높은 경쟁률을 뚫고 선발된 10개 대학생 팀이 참여했다. 호반그룹은 각 팀이 분야별 연구 과제를 성공적으로 수행할 수 있도록 팀당 200만 원의 연구비를 지원했다. 또 지난 14일 호반건설 사옥에서 진행된 최종 프레젠테이션에서는 심사를 거쳐 우수 팀들에게 총 6000만 원의 장학금이 수여된다. 호반그룹 관계자는 “그룹은 단순한 장학금 지급에 그치지 않고, 수상 팀들이 제출한 연구 결과를 바탕으로 실제 창업이나 사업화에 도전할 수 있도록 후속 지원을 이어갈 계획”이라면서 “앞으로도 대한민국을 이끌 과학자를 꿈꾸는 청소년들을 응원하고 지원하겠다”고 말했다.

이미지 확대
지난 14일 서울 서초구 호반건설 사옥에서 열린 ‘K-과학인재 아카데미 대학생 프로젝트’ 참가 대학생들이 심사위원들에게 연구 결과를 발표하고 있다.
지난 14일 서울 서초구 호반건설 사옥에서 열린 ‘K-과학인재 아카데미 대학생 프로젝트’ 참가 대학생들이 심사위원들에게 연구 결과를 발표하고 있다.


한준규 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
호반그룹 K-과학인재 아카데미 대학생 프로젝트의 경쟁률은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로