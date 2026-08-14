경북 포항서도 양식 강도다리 40만 마리 방류…“피해 최소화”

세줄 요약 포항시가 고수온으로 인한 양식어류 폐사를 막기 위해 육상양식장 5곳에서 사육하던 강도다리 40만 마리를 긴급 방류했다. 건강한 개체만 선별해 바다에 풀었고, 입식비 90% 지원과 조기 출하 유도로 추가 피해를 줄이려 하고 있다. 고수온 피해 막기 위한 강도다리 긴급 방류

포항 육상양식장 5곳서 40만 마리 바다로

입식비 90% 지원과 조기 출하 유도 병행

이미지 확대 경북 포항 한 양식어가 관계자가 고수온 피해 최소화를 위해 물고기를 방류하는 모습. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항 한 양식어가 관계자가 고수온 피해 최소화를 위해 물고기를 방류하는 모습. 포항시 제공

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고수온 피해로 인한 양식 어류 폐사를 막기 위해 경북 포항에서도 긴급 방류가 이뤄졌다.포항시는 고수온으로 인한 관내 양식 어류의 피해를 최소화하기 위해 지난 12~13일 육상양식장 5개소에서 사육 중인 강도다리(전장 10~12㎝) 40만 마리를 긴급 방류했다고 14일 밝혔다.긴급 방류는 고수온이나 적조 등 자연재해로 양식 어류의 대량 폐사가 우려될 때 실시한다. 폐사 전 건강한 어류를 바다에 미리 방류해 수산자원을 보호하고 피해를 줄이는 재해 대응 제도다.방류에 참여한 어가에는 자연재난 복구비용 산정기준에 따라 입식비의 90%가 지원된다. 양식장 내 사육 밀도를 낮춰 추가 폐사를 예방하고, 향후 발생할 수 있는 폐사체 처리 부담도 줄일 수 있을 것으로 기대된다.시는 이번 긴급 방류 대상 양식장의 사육 현황과 생물 상태를 점검하고, 수산생물 전염병 검사를 마친 건강한 개체만을 엄선해 방류를 실시했다.또한 시는 고수온 피해 최소화를 위해 출하가 가능한 양식 어류의 조기 출하를 적극 유도하고 있다. 현장에서는 액화산소 공급, 순환펌프 가동, 사료 공급량 조절 등 양식장별 밀착 대응을 강화했다.14일 기준 포항 지역의 고수온 피해는 강도다리 160만 6000마리와 넙치 3만 4000마리 등 총 164만 마리가 폐사한 것으로 집계됐다. 잠정 피해액은 약 11억원에 달한다.오정흥 수산정책과장은 “긴급 방류는 고수온으로 인한 대량 폐사가 발생하기 전에 피해를 줄이기 위한 선제적인 조치”라며 “수온과 양식 생물의 상태를 면밀히 살피면서 현장 상황에 맞는 대책을 총동원해 어가 피해를 최소화하는 데 총력을 다하겠다”고 말했다.