천년고도 경주에서 전국 e스포츠 대회 열려…“5개 종목 결선 진행”

세줄 요약 경주실내체육관에서 15~16일 대통령배 아마추어 e스포츠 대회 전국 결선이 열린다. 이터널 리턴, 브롤스타즈, FC 온라인, 리그 오브 레전드, 뿌요뿌요 e스포츠 등 5개 종목 승부가 펼쳐지고, 21~23일에는 전국장애인 e스포츠대회도 이어진다. 경주실내체육관서 전국 e스포츠 결선 개최

대통령배 아마추어 대회와 장애인 대회 연속 진행

5개 종목 승부와 시민 참여 행사 마련

이미지 확대 경북 경주에서 열리는 대통령배 e스포츠 대회 포스터. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주에서 열리는 대통령배 e스포츠 대회 포스터. 경주시 제공

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천년고도 경주에 전국 e스포츠 선수와 팬이 모인다.경주시는 오는 15~16일 경주실내체육관에서 ‘제18회 대통령배 아마추어 e스포츠 대회’(KeG) 전국 결선을 개최한다고 14일 밝혔다. 이어 21~23일에는 ‘2026 전국장애인 e스포츠대회’가 열린다.문화체육관광부가 주최하고 한국e스포츠협회가 주관하는 대통령배 KeG는 지역 e스포츠 활성화와 유망주 발굴을 위해 마련된 전국 단위 아마추어 대회다. 지역 예선을 통과한 선수들이 경주에 모여 최종 승부를 펼친다.경기는 ▲이터널 리턴 ▲브롤스타즈 ▲FC 온라인 ▲리그 오브 레전드 등 4개 정식 종목과 전략 종목인 ▲뿌요뿌요 e스포츠 등 5개 종목으로 진행된다. 주요 경기는 한국e스포츠협회 공식 유튜브와 네이버 치지직, SOOP 등을 통해 생중계된다.전국장애인 e스포츠대회는 장애인 e스포츠 저변 확대와 선수들의 경기력 향상, 생활체육 활성화를 위해 마련됐다. 경기는 선수들의 장애 유형과 특성을 고려해 PC와 모바일, 체감형 스포츠 분야로 나눠 진행된다.대회 기간에는 경기 관람뿐만 아니라 시민과 관람객이 직접 참여하고 즐길 수 있는 다양한 부대행사도 마련돼 축제 분위기를 더할 예정이다.주낙영 시장은 “선수들에게는 기량을 마음껏 펼치고, 시민과 e스포츠 팬들에게는 함께 즐기는 축제의 장이 되길 기대한다”며 “역사·문화도시 경주의 강점에 디지털 콘텐츠를 접목해 모든 세대가 즐길 수 있는 문화 기반을 넓혀 나가겠다”고 말했다.