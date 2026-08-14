부산관광공사 관광·마이스 인턴십 ‘청년 취업·기업 인력난’ 동시 해결

세줄 요약 부산관광공사가 2026 관광·마이스 인턴십 지원사업에서 청년 35명과 참여기업의 최종 매칭을 마치고 운영에 들어갔다. 지역 청년에게 실무 경험을 제공하고, 인턴 종료 뒤 정규직 전환까지 잇는 일자리 사업으로 주목받는다. 관광·마이스 인턴십으로 청년 취업과 인력난 동시 해소

청년 35명과 참여기업 최종 매칭 완료, 본격 운영

실무 경험 뒤 정규직 전환까지 잇는 일자리 사업

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부산관광공사 ‘관광·마이스 인턴십 사업이 부산지역 청년 취업·기업 인력난 동시 해결 프로그램으로 주목받고 있다.부산관광공사는 ‘2026 관광·마이스 인턴십 지원사업’의 청년 인턴 35명과 참여기업 간 최종 매칭을 완료하고 본격적으로 인턴십 프로그램을 운영 중이라고 14일 밝혔다.이번 사업의 목적은 지역 관광·마이스 분야 취업 기회 확대 및 인력난 해소이다.관광·마이스 분야 취업을 희망하는 지역 청년에게 기업 실무 경험을 제공하고, 인턴십 종료 후 정규직 채용으로 연계하는 정규직 전환형 일자리 사업이다.공사는 지난 6월부터 청년 인재와 참여기업 모집에 나서 최종 35명의 인턴을 매칭했다. 이들은 8월부터 10월까지 본격적인 현장 실무에 나선다.공단 측은 “청년과 기업이 함께 성장하는 지역 일자리 선순환을 기대한다”라며 “참가자들이 참여기업에서 실무 역량을 쌓아 정규직 채용까지 이어지도록 현장 맞춤형 지원을 아끼지 않을 방침”이라고 밝혔다.