“진짜 뉴욕 맞아?” 난리 난 韓‘봉화사과’ 광고…공무원 한 명이 ‘사비 32만원’ 썼다

세줄 요약 경북 봉화군의 특산물 봉화사과 광고가 미국 뉴욕 타임스퀘어 전광판에 올라 화제가 됐다. 농산물 홍보 담당 공무원이 사비 32만9000원을 내고 직접 결제해 24시간 노출을 성사시켰고, 투박한 문구가 오히려 큰 주목을 받았다. 네티즌과 지자체들도 유쾌한 반응을 보였다. 뉴욕 타임스퀘어에 봉화사과 광고 송출

공무원 사비 32만9000원 직접 결제

재치 문구로 국내외 관심과 호응 확산

이미지 확대 13일 인스타그램 ‘봉화군 봉숭이 주무관’ 계정에 올라운 미국 타임스퀘어 광고 모습. 인스타그램 ‘bongsoongi’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 13일 인스타그램 ‘봉화군 봉숭이 주무관’ 계정에 올라운 미국 타임스퀘어 광고 모습. 인스타그램 ‘bongsoongi’ 캡처

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미국 뉴욕 타임스퀘어 전광판에 경북 봉화군의 특산물 광고가 등장해 화제다. 투박한 글씨체로 쓴 “봉화사과 맛있지만 광고 안 합니다”라는 문구는 화려한 광고들 사이에서 눈길을 사로잡기 충분했다.이 광고는 한국 시간 지난 13일 오후 1시 36분부터 14일 낮 12시 36분까지 매시간 36분에 15초씩 송출됐다. 글로벌 브랜드 광고가 주로 걸리는 타임스퀘어 전광판에 인구 2만 8000여명의 경북 소도시의 특산물 광고가 등장한 것은 이례적이다.이번 광고는 봉화군 농산물 홍보 담당자인 일명 ‘봉화군 봉숭이 주무관’의 재치 있는 아이디어에서 시작됐다.주무관은 공식 인스타그램을 통해 “AI(인공지능)가 아니다”라며 “13일 오후 1시 36분부터 24시간 동안 노출되는 타임스퀘어 전광판 광고를 사비 32만 9000원에 직접 결제했다”고 인증했다.그는 “뉴욕 타임스퀘어 전광판에 송출했다는 것을 이용해 국내 홍보 효과를 노렸다”며 “이렇게까지 하지 않으면 봉화사과를 알아주지 않아서 (광고를 하게 됐다)”고 밝혔다.봉화군의 기발한 홍보에 네티즌들은 열렬히 호응했다. 한 네티즌은 “거짓말인 줄 알았는데 확인해 보니 진짜라서 놀랐다”고 했고, 또 다른 네티즌은 “봉화사과 먹으러 봉화 가야겠다”고 적었다.지자체 및 정부 기관들의 반응도 이어졌다. 울산 남구 공식 계정은 “혹시 광역시에서 일해 볼 생각 없냐”며 스카우트 제의를 건넸고, 의성군청은 “광고 한구석에 ‘의성마늘 짱’을 넣어주면 비용을 반띵하겠다”는 농담을 남겼다. 충주시는 “이왕 사비 쓰신 거 그까이꺼 대애충 한국사과라고 해주시죠. 충주하면 사과, 사과하면 충주”라고 틈새 영업을 했고, 행정중심복합도시건설청은 “우리 봉숭이 월드스타 맞다”며 응원의 메시지를 보냈다.