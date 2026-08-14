발달장애·장애아동 맞춤형 서비스…부산 지원센터 개소

세줄 요약 부산시가 장애아동과 발달장애인, 가족을 위한 지원센터를 개소했다. 센터는 개인별 지원계획 수립, 복지서비스 연계, 영유아 발달 상담과 조기개입, 부모교육과 가족 지원을 맡아 지역 통합지원 거점 역할을 했다. 부산 장애아동·발달장애인지원센터 개소

개인별 지원계획·복지연계·부모교육 지원

영유아 조기개입과 가정방문 상담 제공

이미지 확대 부산시 장애아동·발달장애인지원센터. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시 장애아동·발달장애인지원센터. 부산시 제공

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장애아동과 발달장애인, 가족을 위한 지원 거점 ‘부산시 장애아동·발달장애인지원센터’가 14일 문을 열었다.센터는 장애아동 개인별 지원계획 수립, 영유아 발달 상담 및 조기 개입 지원, 장애아동 지원 네트워크 구축, 부모 교육 및 가족 지원 등 장애아동과 가족에게 필요한 서비스를 연계·지원하는 역할을 한다.먼저 장애 특성과 발달 수준을 고려한 장애아동 개인별 지원계획을 수립하고, 복지서비스 연계와 모니터링을 통해 아동과 가족의 욕구와 이익을 최우선으로 보장할 수 있도록 지원한다.18세 미만 등록 장애아동은 읍·면·동 주민센터 또는 센터에 개인별 지원계획 수립을 신청할 수 있다. 9세 미만은 장애 등록이 돼 있지 않더라도 발달 재활서비스 결정서나 장애 의심 의사 소견서를 제출하면 된다.센터는 발달 지연 위험이 있는 영유아 조기 개입서비스도 제공한다. 조기 개입전문가가 가정을 방문해 가족의 일상에서 자녀의 발달을 촉진할 수 있는 상호작용 방법과 양육 기술을 부모에게 직접 지도한다.황순길 부산시 사회복지국장은 “장애아동과 가족에게 꼭 필요한 서비스를 신속하게 연결하는 지역사회 통합지원의 출발점이 될 것으로 기대한다”라고 밝혔다.한편, 보건복지부는 장애아동지원센터 설치를 의무화한 개정 장애아동 복지지원법 개정에 따라 시도별 1곳 설치를 목표로 센터 설립을 추진 중이다.