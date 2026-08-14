기후 위기 대응 방안 마련하는 경북도, 폭염·산불·인구 살핀다

세줄 요약 경북도가 산림 비중, 농업 구조, 산업단지 분포, 고령화 등 지역 특성을 반영해 기후위험을 진단했다. 폭염일수와 열대야가 크게 늘고 산불 피해도 반복되는 만큼, 조사권역을 나눠 취약계층과 지역별 리스크를 분석할 계획이다. 기후위기 적응대책 세부계획 수립

폭염·산불·고령화 등 지역 특성 반영

취약계층·지역별 리스크 분석 추진

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경북도가 지역 특성을 반영한 기후위험 진단과 지역별 기후리스크를 분석해 대응 방안을 마련한다.도는 2027~2031년 시행되는 제4차 경상북도 기후위기 적응대책 세부시행계획에 산림 비중, 농업 구조, 산업단지 분포, 고령화 등 지역 특성을 반영한 실행계획을 마련할 방침이라고 14일 밝혔다.경북 지역의 최근 10년 평균 폭염일수는 22.6일로 과거 10년 평균 12.2일보다 크게 증가했다. 지난해에는 39.3일을 기록했다. 열대야도 최근 10년 평균 8.7일로 과거 10년 평균 3.6일보다 두 배 이상 늘었다.동·북부 산림에는 산불 피해가 반복되고, 산업단지 밀집과 폭염에 노출되는 포항·구미·경주 등 지역별 특성을 고려할 계획이다. 고령인구와 농업 종사자가 많은 의성·청송·영양 등 농촌지역 등 주요 조사권역을 설정해 지역별 기후위험과 취약계층의 중첩 양상을 분석한다.향후 도민 설문조사와 취약계층 실태조사·집단심층면접(FGI), 기후위기 취약성 평가도구(VESTAP) 등을 활용한 과학적 분석, 분야별 전문가 자문을 종합해 경북형 지역 리스크 목록을 확정할 예정이다.손현규 기후환경정책과장은 “경북은 동해안과 내륙 산지, 농산어촌, 산업단지, 고령화 지역이 공존해 기후위험의 양상도 매우 다양하다”며 “지역 리스크 분석이 실질적인 사업과 예산으로 이어질 수 있도록 계획의 완성도를 높이겠다”고 말했다.