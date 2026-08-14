부산시, 6374억원 규모 추경 편성…민생 회복에 방점

소상공인 20만원 에너지 바우처·1% 저리 특별자금 지원

영업용 화물차 보험료 20만원 지원·동백전 캐시백 한시적 확대

이미지 확대 부산시청사. 부산시 제공 부산시청사. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시청사. 부산시 제공 부산시청사. 부산시 제공

세줄 요약 부산시가 올해 6374억원 규모의 제3회 추경안을 시의회에 제출했다. 소상공인 에너지 바우처, 저리 특별자금, 화물차 보험료 지원과 동백전 캐시백 확대를 통해 민생경제 회복과 상권 활성화를 추진했다. 6374억원 추경안 시의회 제출

소상공인 지원·동백전 확대 편성

해양·돌봄·교통복지 예산 반영

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부산시는 14일 올해 기정예산 18조7635억원 대비 3.4% 늘어난 19조4009억원, 추경 규모 6374억원의 제3회 추가경정예산안을 시의회에 제출했다.전재수 부산시장은 이날 추경안 편성 관련 브리핑을 통해 “고유가와 고물가가 이어지면서 부산시민 삶과 민생경제가 녹록지 않다“라며 ”민생경제 회복으로 다시 뛰는 부산, 균형발전을 선도하는 해양수도 부산, 모두가 건강한 시민 행복 도시 부산 등 3대 분야에 중점을 두고 추경을 편성했다”라고 밝혔다.먼저 ‘민생경제 회복으로 다시 뛰는 부산’에 2747억원을 편성했다.세부적으로는 연 매출 10억원 이하 소상공인 28만명에게 1인당 20만원의 에너지 바우처 지원, 소상공인 4만명 대상 1% 저리 특별자금 지원, 영업용 화물자동차 대상 보험료 20만원 지원 등 소상공인 경영 위기 지원에 961억원을 편성했다.또 동백전 캐시백 기존 10%에서 15%로 100일간 한시적 확대 등 시민 부담 경감 및 상권 활성화에 1천611억원을, 민생 안전망 구축을 위한 사각지대 지원에 175억원을 각각 투입한다.다음으로 균형발전을 선도하는 해양수도 부산에 1천379억원을 설정했다. 이 예산은 해양·AI 대전환 클러스터 조성에 681억원, 친환경 스마트 안전 도시에 583억원, 품격있는 문화관광 도시 조성에 115억원을 배분했다.마지막으로 돌봄도시 구현, 교통복지 기반 마련 등 ‘모두가 건강한 시민 행복 도시 부산’에 1천927억원을 편성했다.전 시장은 “역동적인 도시로 만드는 것, 그것이 새로운 부산시정이 가야 할 길이며, 이번 추가경정예산안은 그 변화를 위한 힘찬 출발점“이라며 ”소중한 재원이 필요한 곳에, 적기에 쓰일 수 있도록 적극적인 성원과 협력을 부탁한다”라고 말했다.