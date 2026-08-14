충북지역 초등 6학년 학급당 학생수 20명 이하로 배치

세줄 요약 충북교육청이 2027학년도부터 초등학교 6학년 학급당 학생 수를 20명 이하로 조정해 운영했다. 1학년 적용에 이어 6학년까지 확대해 입학과 중학교 진학 전환기에 학생 적응을 돕고, 학습·생활 관찰과 상담, 진학 지원을 강화할 계획이다. 초6 학급당 20명 이하 배치 추진

전환기 적응·상담·진학지원 강화

2027학년도 6학년 학급 확대

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충북도교육청은 2027학년도부터 초등학교 6학년 학급당 학생 수를 20명 이하로 조정하는 학생배치계획을 추진한다고 14일 밝혔다.올해부터 초등학교 1학년 학급당 학생 수를 20명 이하로 조정해 운영 중인 충북교육청이 내년부터 6학년에도 같은 기준을 적용하는 것이다.도교육청 관계자는 “초등학교 입학과 중학교 진학이라는 학교생활 주요 전환기에 학생들의 안정적인 적응을 지원하기 위한 조치”라며 “6학년은 초등학교 교육과정을 마무리하고 중학교 생활을 준비하는 중요한 시기로, 학급 규모를 줄여 학생 개개인의 학습과 생활을 면밀히 살피고, 상담과 진학지원을 강화할 방침”이라고 설명했다.이번 조정에 따라 2027학년도 도내 6학년 학급 수는 692학급에서 814학급으로 122학급 늘어난다. 학급당 평균 학생 수는 19.4명에서 16.5명으로 낮아진다.현재 도내 시군별 6학년 학급당 학생 수는 ▲청주 21.7명 ▲ 충주 18.9명 ▲제천 18.7명 ▲보은 9.8명 ▲옥천 12.4명▲영동 11.2명 ▲진천 19.9명 ▲괴산증평 14.8명 ▲음성 17.5명 ▲단양 9.5명이다.내년부터 ▲청주 18.1명 ▲충주 15.9명 ▲제천 15.7명 ▲보은 8.6명 ▲옥천 11.8명 ▲영동 10.1명 ▲진천 16.6명 ▲괴산증평 13.4명 ▲음성 15.6명 ▲단양 8.9명으로 낮아질 전망이다.다만 학교별 교실 공간과 교원 정원 등을 고려해 필요한 경우 학급당 학생 수가 상향 편성될수 있다.