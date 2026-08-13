“피·눈물로 이룬 독립… 숭고한 뜻 되새겨” 유일한 ‘광복군 군복’ 앞 모여든 시민들

입소문 타고 관람객 북적

이미지 확대 광복절을 이틀 앞둔 13일 서울 노원구 육군사관학교 내 육군박물관을 찾은 시민들이 한국광복군 예비대 군복을 관람하고 있다. 이 옷은 유일하게 현재까지 보존된 광복군 군복이다. 닫기 이미지 확대 보기 광복절을 이틀 앞둔 13일 서울 노원구 육군사관학교 내 육군박물관을 찾은 시민들이 한국광복군 예비대 군복을 관람하고 있다. 이 옷은 유일하게 현재까지 보존된 광복군 군복이다.

세줄 요약 광복절을 이틀 앞둔 서울 육군박물관에서 유일하게 남은 광복군 예비대 군복이 시민들의 관심을 끌었다. 가족 단위 관람객들은 완장과 복제의 의미를 살피며 독립투사들의 희생을 떠올렸다. 학계는 해방의 기쁨 뒤에 숨은 좌절과 각오를 함께 기억해야 한다고 강조했다. 유일한 광복군 군복 전시, 시민 발길 집중

광복절 앞두고 독립투사 희생과 각오 재조명

가족·학생 관람객, 해방의 의미 되새김

2026-08-14 8면

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“해방의 기쁨 이면에는 한국광복군의 피와 눈물이 있었음을 되새겼습니다.”제81주년 광복절을 이틀 앞둔 13일 서울 노원구 육군박물관. 가족과 함께 온 고등학생 정회윤(17)군은 제2전시실에 걸린 한국광복군 예비대 군복에서 쉽사리 눈을 떼지 못했다. 1945년 2월 대한민국 임시정부가 만들었던 광복군 군복은 현재 육군박물관에 유일하게 남아 있다. 정군은 “독립은 투사들의 목숨을 건 각오가 있어 가능했다는 걸 다시 깨달았다”며 “광복절을 앞두고 의미 있는 시간을 보냈다”고 말했다.육군박물관은 민간인 통제 구역인 육군사관학교 경내에 있어 일 최대 100명만 사전 예약으로 관람할 수 있다. 하지만 최근 ‘광복군 군복’과 관련해 입소문을 타고 있다. 이날은 평일임에도 방학을 맞아 어린 자녀를 동반한 가족 단위 관람객이 많았다.광복군은 1940년 중국 충칭에서 세워진 임시정부 정규 군대다. 임시정부 군무부는 1945년 2월에 ‘군인제복 양식’을 제정했는데, 이에 따라 광복군도 독자적 복제를 갖출 수 있게 됐다. 육군박물관에 소장된 군복은 그즈음 제작된 광복군 예비대의 옷이다. 호기심 어린 눈빛으로 군복 오른팔 완장에 적힌 한자 ‘재중 대한민국 광복군’(在中 大韓民國 光復軍)을 읽던 박건우(12)군은 “훌륭하신 분들의 노력 덕에 우리나라가 독립할 수 있었던 것”이라며 웃었다.어른들은 군복 앞에서 대체로 표정이 굳었다. 해방의 함성을 등지고 쓸쓸히 고향에 돌아온 광복군 전사들을 떠올리면서다. 당시 미 군정이 한반도 내 어떤 군대도 인정하지 않으면서 광복군은 ‘개인 자격’으로 귀국해야 했다. 초등학생 아들과 함께 온 강승훈(46)씨는 “독립의 아픈 역사를 아들이 잘 알기를 바라는 심정으로 이곳에 왔다”며 아들의 어깨를 쓰다듬었다.역사학계는 광복절을 앞두고 독립투사의 좌절과 각오를 기려볼 것을 권했다. 이기훈 연세대 사학과 교수는 “해방은 견고한 제국의 붕괴를 의미하는데, 투사들은 당시 불가능에 가까운 그 일에 삶을 걸었던 것”이라며 “만세의 외침 뒤에 새겨진 숭고한 뜻을 되새겨야 하지 않겠느냐”고 말했다.