정신질환 앓고 가난할수록… 폭염은 더 잔인했다

폭염기에 조현병 등 치료 일수 증가

약물에 땀 배출 줄어 체온 조절 저하

스스로 이상 증상 알리기도 힘들어

이미지 확대 서울 최고 기온이 37도까지 오르는 등 기록적인 폭염이 이어지고 있는 3일 서울의 한 쪽방촌에 놓은 온도계가 35도에 육박하고 있다. 2026.8.3.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 서울 최고 기온이 37도까지 오르는 등 기록적인 폭염이 이어지고 있는 3일 서울의 한 쪽방촌에 놓은 온도계가 35도에 육박하고 있다. 2026.8.3.

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세줄 요약 한국보건사회연구원 보고서에 따르면 폭염기 조현병·치매 환자의 입원·외래 치료일이 한파기보다 크게 늘었다. 특히 의료급여 수급 조현병 환자는 건강보험 가입자보다 치료일이 2.4배 길어, 기후위기가 정신건강 불평등을 키우는 것으로 나타났다. 폭염기 정신질환자 치료일수 전반적 증가

조현병·치매 환자, 더위에 특히 취약

저소득층 환자, 치료일수 격차 더 확대

2026-08-14 8면

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폭염은 몸만 병들게 하지 않았다. 조현병·치매 환자의 병원행도 늘렸고 그 충격은 가난할수록 컸다. 폭염기 저소득층인 의료급여 수급 조현병 환자가 병원에서 치료받은 기간은 같은 병을 앓는 건강보험 가입자의 2.4배에 달했다. 기후위기가 기존의 소득·주거·돌봄 격차를 파고들어 정신건강 불평등까지 키우는 것이다.13일 한국보건사회연구원의 ‘기후 위기에 따른 정신건강 부담’ 보고서에 따르면 2014~2023년 건강보험심사평가원 진료자료를 분석한 결과, 폭염기(5~9월) 조현병 환자의 연간 1인당 입원·외래 치료 일수는 19.32일로 한파기(12~2월)의 1.68배, 봄·가을의 1.30배였다. 치매 환자도 폭염기 치료 일수가 17.30일로 한파기의 1.48배, 봄·가을의 1.26배였다.정신질환자 전체로 봐도 마찬가지였다. 폭염기 치료 일수는 13.31일로 한파기의 1.58배, 봄·가을의 1.28배였다. 여름철 병원 신세가 늘어나는 현상이 특정 정신질환에 국한된 게 아니라는 의미다.그중에서도 조현병과 치매 환자는 질환 특성상 더위에 유독 취약하다. 일부 항정신병 약물은 땀 배출량을 줄여 체온 조절을 방해한다. 치매 환자는 체온 조절 능력이 떨어지는 데다 더위로 인한 불편을 알리거나 도움을 청하는 데도 어려움을 겪는다. 2021년 캐나다 서부에 기록적인 폭염이 덮쳤을 당시 조현병 환자는 지역 인구의 1% 수준이었지만, 가장 더웠던 8일간 전체 사망자의 8%를 차지했다. 폭염이 정신질환자의 생명까지 위협할 수 있다는 의미다.소득 수준에 따른 격차는 국내 진료 통계에서도 확인됐다. 폭염기 기준중위소득 40% 이하인 의료급여 수급 조현병 환자의 1인당 치료 일수는 30.40일로 건강보험 가입자(12.68일)의 2.4배였다. 치매 환자도 의료급여 수급자는 26.16일로 건강보험 가입자(15.37일)의 1.7배였다. 같은 질환을 앓아도 저소득 환자가 폭염기에 더 오래 병원 신세를 진 셈이다.보고서를 작성한 최지희 한국보건사회연구원 부연구위원은 ﻿“﻿폭염특보 때 보건소와 정신건강복지센터 등이 건강 상태를 확인해 의료서비스로 연결해야 한다”고 제언했다.