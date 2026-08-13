사회 [포토] ‘감당불가 비바람’ 경포바다 여전히 수영금지 입력 2026-08-13 16:18 수정 2026-08-13 16:29 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/08/13/20260813800009 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 13일 강원 강릉시 경포해수욕장 앞바다에 강한 비바람과 함께 높은 파도가 일고 있다.경포를 비롯한 강원 동해안 해수욕장은 태풍 영향으로 며칠째 수영금지 상태가 이어지고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 강원 동해안 해수욕장의 현재 상태는? 수영금지 수영허용