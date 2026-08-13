‘코리안특급’ 박찬호부터 ‘골프여제’ 리디아 고까지...세계 자살예방의 날 앞두고 “910을 기억하자. 우리는 혼자가 아니다” 메시지

세줄 요약 세계 자살예방의 날을 앞두고 박찬호, 리디아 고 등 스포츠 스타들이 “910을 기억하자. 우리는 혼자가 아니다”라는 메시지로 캠페인에 힘을 보탰다. 미국과 한국에서 5km 걷기대회가 열려 정신건강과 생명존중의 뜻을 나눈다. 세계 자살예방의 날 앞두고 캠페인 확산

박찬호·리디아 고 등 스타들 영상 메시지

미국·한국서 5km 걷기대회 추진

이미지 확대 ‘코리안특급’ 박찬호가 ‘세계 자살예방의 날’을 앞두고 “외롭고 힘든 이들에게 손을 내밀자”는 메시지를 전하고 있다. 유스타파운데이션 제공 동영상 캡처 닫기 이미지 확대 보기 ‘코리안특급’ 박찬호가 ‘세계 자살예방의 날’을 앞두고 “외롭고 힘든 이들에게 손을 내밀자”는 메시지를 전하고 있다. 유스타파운데이션 제공 동영상 캡처

이미지 확대 ㄹ홓 닫기 이미지 확대 보기 ㄹ홓

이미지 확대 ‘골프여제’ 리디아 고가 세계 자살예방의 날을 앞두고 “우리는 혼자가 아니다”라는 메시지를 전하고 있다. 유스타파운데이션 제공 동영상 캡처 닫기 이미지 확대 보기 ‘골프여제’ 리디아 고가 세계 자살예방의 날을 앞두고 “우리는 혼자가 아니다”라는 메시지를 전하고 있다. 유스타파운데이션 제공 동영상 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“우리는 혼자가 아니다.(No one walks alone)”‘코리안특급’ 박찬호부터 ‘골프여제’ 리디아 고까지 스포츠 스타들이 세계자살예방의 날을 앞두고 따뜻한 사랑의 메시지를 전했다.9월 10일 ‘세계 자살예방의 날’을 앞두고 미국 한인사회를 중심으로 ‘함께 걸어요’(Let’s Walk Together)라는 캐치프레이즈를 내건 5km 걷기대회가 추진되고 있다. 미국 로스앤젤레스의 그리피스파크, 뉴욕의 프레시 메도우에서 29일(현지시간) 진행될 예정이다. 태평양 건너에서 쏘아올린 작은 울림은 한국으로도 전해졌다. 알음알음 모인 이들이 뜻을 모아 조직을 결성하고 다음달 5일 의왕 백운호수 주변에서 생명존중과 희망나눔을 주제로 5km 걷기대회를 연다.세계 자살예방의 날을 앞두고 정신건강과 자살예방의 중요성을 지역사회에 알리고 기억과 위로, 회복과 희망의 메시지를 함께 나누자는 취지다. 시작은 LA에 있는 비영리재단 유스타파운데이션이었다. 미국으로 이주하기 전 LG 스포츠단에 근무하며 다양한 스포츠 스타들과 인연을 맺었던 신욱 이사장이 폭넓은 인맥을 총동원해 선한 영향력을 발휘해달라고 호소했다.여기에 박찬호를 비롯한 스포츠 스타들이 선뜻 힘을 실어줬다. 소식을 들은 박찬호는 “자살은 금기어가 아니다. 우리 바로 옆에 존재하는 일상이 될 수 있다. 외롭고 힘들 때 손을 내밀어준다면 소중한 생명을 구할 수 있다”는 내용을 담은 동영상 메시지를 유스타파운데이션에 전했다. 박찬호는 “9월 10일을 널리 알리고 모두가 마음과 힘을 모을 수 있기 바란다. 910을 기억하자. 우리는 혼자가 아니다. 함께 걷자”며 영상을 마무리했다. 은퇴 후 야구 예능 프로그램 ‘불꽃야구’로 인기를 누리고 있는 송승준과 SGG 랜더스의노경은 등 프로야구 스타들도 기꺼이 동참하겠다며 동영상 릴레이를 이어갔다.미국여자프로골프(LPGA)에서 활약하고 있는 리디아 고는 자막까지 입힌 동영상을 보내왔다. 그는 “9월10일은 세계 자살예방의 날이다. 우리가 아는 것보다 더 많은 이들이 정신적인 고통과 싸우고 있다. 그들이 외롭지 않도록 혼자가 아니라는 사실을 알려주고 함께 아픔을 나누는 것이 중요하다”고 말했다. 이어 “사랑하는 이들이 당신 곁에 있다”며 ‘No one walks alone’을 다시 한 번 강조했다. 재미교포 골퍼 제니퍼 장도 함께하겠다는 뜻을 밝혔다.연예계에선 빅마마 신연아, 트로트 가수 조정민 등이 영상으로 캠페인에 힘을 실어줬다.박소연 유스타 파운데이션 대표는 “우리 커뮤니티 안에는 여전히 말하지 못한 아픔을 조용히 안고 살아가는 개인과 가족들이 많다”며 “이번 걷기대회를 통해 함께 기억하고 위로받고 연결되며 혼자가 아니라는 메시지를 나누고 싶다. 또한 사랑하는 이를 잃은 가족들에게 그들의 이야기와 사랑하는 이들이 잊혀지지 않았다는 위로를 전하고 싶다”고 밝혔다.