“인문사회, 아마존을 만나다”… 광운대 HUSS, 빅테크 진로체험 성료

세줄 요약 광운대가 주관하는 HUSS 컨소시엄이 서울 역삼동 AWS 코리아 본사에서 인문사회계열 학생 35명을 대상으로 빅테크 진로체험 융합프로젝트를 진행했다. 학생들은 채용 절차와 현직자 커리어 토크를 듣고 생성형 AI로 챗 에이전트와 업무 자동화도 실습하며 실무 감각을 익혔다. AWS 본사서 인문사회계열 진로체험 진행

학생 35명 참여, 채용·조직문화 탐색

생성형 AI 실습으로 융합 역량 강화

이미지 확대 광운대학교가 주관하는 글로벌 공생 인문사회융합인재양성(HUSS) 컨소시엄이 지난달 31일 서울 역삼동 아마존웹서비스(AWS) 코리아 본사에서 인문사회계열 학생들을 대상으로 ‘2026 광운대 HUSS×AWS 빅테크 진로체험 융합프로젝트: 인문사회, 아마존을 만나다’를 개최했다. 광운대 제공 닫기 이미지 확대 보기 광운대학교가 주관하는 글로벌 공생 인문사회융합인재양성(HUSS) 컨소시엄이 지난달 31일 서울 역삼동 아마존웹서비스(AWS) 코리아 본사에서 인문사회계열 학생들을 대상으로 ‘2026 광운대 HUSS×AWS 빅테크 진로체험 융합프로젝트: 인문사회, 아마존을 만나다’를 개최했다. 광운대 제공

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광운대학교가 주관하는 글로벌 공생 인문사회융합인재양성(HUSS) 컨소시엄이 지난달 31일 서울 역삼동 AWS 코리아 본사에서 인문사회계열 학생들을 위한 ‘빅테크 진로체험 융합프로젝트’를 개최했다고 13일 밝혔다.이번 프로젝트는 디지털 전환 시대를 맞아 인문사회계열 학생들이 AI 기술에 대한 이해를 높이고 융합 역량을 키울 수 있도록 마련됐다. 컨소시엄 참여 대학 학생 35명이 참가해 빅테크 기업의 직무와 조직문화를 탐색했다.프로그램은 AWS 채용 프로세스 및 현직자 커리어 토크를 비롯해, 생성형 AI를 활용한 챗 에이전트 및 업무 자동화 실습 등으로 구성됐다. 특히 비전공자인 인문사회계열 학생들이 프로그래밍 장벽 없이 AI를 직접 다루며 실무 활용법을 익혀 큰 관심을 모았다.이준희 HUSS 부단장은 “학생들이 빅테크 산업 현장을 이해하고 미래 진로를 설계할 수 있도록 지원하고자 했다”며 “앞으로도 글로벌 기업과의 협력을 확대해 융합형 인재 양성에 힘쓸 것”이라고 밝혔다.한편 광운대가 주관하는 글로벌 공생 HUSS 컨소시엄(국민대·선문대·영남대·호남대)은 교육부와 한국연구재단이 지원하는 사업으로, 2024년부터 3년간 총 90억원의 사업비를 바탕으로 다양한 융합 교육과정을 운영하고 있다.