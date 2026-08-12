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[포토] 해바라기 ‘활짝’

입력 2026-08-12 15:34
수정 2026-08-12 15:34
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세줄 요약
  • 동해안 중심 비 이어짐
  • 경남권 해안·내륙으로 확대
  • 충청·전북·경상권 소나기 예상


목요일인 13일은 동해안을 중심으로 비가 이어지는 가운데 전국 곳곳에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

전날부터 동해안·산지와 경북 동해안·북동 산지에 내리던 비는 이날 오후 경남권 해안과 동부 내륙으로 확대되겠다.

예상 강수량은 12∼14일 사흘간 강원 동해안·산지와 경북 동해안·북동 산지 20∼60㎜, 13∼14일 울릉도·독도 30∼80㎜다.

13일 부산·울산·경남 남해안·경남 동부 내륙에는 10∼40㎜의 비가 예상된다.

오후부터 저녁 사이에는 충청권 내륙과 전북 동부, 경상권 내륙에 소나기가 내릴 것으로 예상된다.

소나기에 의한 예상 강수량은 대전·세종·충남 내륙·충북과 전북 동부 5∼20㎜, 경남 중·서부 내륙·대구·경북 내륙 5∼40㎜다.

무더위도 이어져 당분간 수도권과 충남권, 남부 지방을 중심으로 최고 체감온도가 33도 안팎으로 예상된다.

아침 최저기온은 19∼24도, 낮 최고기온은 27∼34도로 예보됐다.
온라인뉴스부
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