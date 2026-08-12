‘사고 내고 뺑소니’ 현직 경찰관 입건…아내가 거짓 진술했다 번복까지

광주경찰청 소속 경감, 운암동서 추돌 사고 후 조치 없이 도주

배우자가 “내가 운전했다” 진술 후 번복…경찰, 대기발령 조치

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세줄 요약 광주경찰청 소속 A 경감이 교통사고를 내고 별다른 안전 조치 없이 현장을 떠나 입건됐다. 사고 직후 배우자가 자신이 운전했다며 허위 진술했다가 번복해 수사에 혼선을 줬고, 경찰은 음주 여부와 정확한 경위를 조사 중이다. 현직 경찰관, 사고 후 미조치 혐의 입건

배우자 허위 진술 뒤 번복, 수사 혼선

경찰, 대기발령 및 음주 여부 조사

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교통사고를 내고 별다른 조치 없이 현장을 떠난 현직 경찰관이 경찰에 입건됐다.사고 직후 해당 경찰관의 배우자가 자신이 운전했다며 허위 진술을 했다가 번복하는 등 수사에 혼선을 주기도 한 것으로 드러났다.전남광주특별시 서부경찰서는 도로교통법 위반(사고후미조치) 혐의로 광주경찰청 소속 A 경감을 불구속 입건해 조사하고 있다고 12일 밝혔다.경찰에 따르면 A 경감은 지난 4일 오후 11시쯤 전남광주 북구 운암동의 한 도로에서 자신의 승용차를 몰던 중 주행 중이던 다른 승용차의 앞 범퍼를 들이받은 뒤 그대로 달아난 혐의를 받고 있다.사고 당시 A 경감은 피해 차량이나 운전자에 대한 구호 조치 등 안전 조치를 취하지 않고 현장을 벗어난 것으로 조사됐다.특히 사건 발생 이후 A 경감의 배우자가 경찰서에 직접 출석해 “내가 차를 운전하다 사고를 냈다”라고 진술했으나, 수사가 진행되자 얼마 지나지 않아 이를 번복하며 A 경감이 운전했음을 인정한 것으로 알려졌다.경찰은 A 경감을 즉시 대기발령 조치했으며, 정확한 사고 경위와 함께 사고 당시 음주운전을 했는지 여부 등을 집중 조사하고 있다.