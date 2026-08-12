재미독립운동가 호시한 지사 유품 최초 공개

이미지 확대 호시한 지사가 중국 이름으로 발급받은 호조 뒷면. 독립기념관 제공 닫기 이미지 확대 보기 호시한 지사가 중국 이름으로 발급받은 호조 뒷면. 독립기념관 제공

이미지 확대 호시한의 대한민국 임시정부 임시여행권. 독립기념관 제공 닫기 이미지 확대 보기 호시한의 대한민국 임시정부 임시여행권. 독립기념관 제공

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미주 지역에서 활동한 독립운동가 호시한 지사(2021년 애족장)의 주요 독립운동 행적을 보여주는 유물들이 독립기념관에서 처음으로 공개됐다. 독립기념관은 제81주년 광복절을 맞아 12일 ‘조국의 독립을 위해 미국에서도 힘을 보태다’를 주제로 호시한 지사의 대한민국 임시정부 임시여행권 등 자료 17점을 공개했다.그는 한인소년병학교에 참여했으며, 1930년에는 학생운동 후원을 위해 재미한인을 대상으로 동맹단연회(同盟斷煙會) 참여를 촉구했다. 제2차 세계대전이 발발하자 미국 국방성금 100달러를 동봉해 루즈벨트 대통령에게 편지를 보내기도 했다.공개한 ‘중화민국 호조(1922)’와 ‘중국 이름 사용에 대한 진술서’는 당시 한국인들이 일제 감시를 피해 중국 호조(오늘날 여권)를 발급받아 미국으로 입국하는 과정을 명확히 보여주는 자료다. ‘대한민국 임시정부 임시여행권(1946)’은 대한민국 임시정부가 광복 이후에도 여권 발급을 증명하는 ‘유일한 실물 자료’다.자료공개행사에는 호시한 지사의 딸인 호재숙 선생과 장손 호윤진 부부 등 유가족이 참석했다. 유가족은 국가보훈부의 ‘독립유공자 후손찾기’를 통해 후손임을 확인받고 2025년 12월 훈장을 전달 받았다.