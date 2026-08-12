‘갈비사자’ 22살 바람이, 하늘나라로…청주동물원 추모공간 만든다

세줄 요약 청주동물원에서 지내며 ‘갈비사자’로 불린 22살 수사자 바람이가 12일 숨졌다. 평균 수명을 크게 넘긴 나이로, 동물원은 노환에 따른 자연사 가능성이 크다고 봤다. 청주동물원은 바람이의 명패를 걸어 추모 공간을 마련할 예정이다. 22살 수사자 바람이, 청주동물원서 숨져

노환에 따른 자연사 가능성, 추정 발표

추모 공간 마련, 명패 설치 예정

이미지 확대 청주동물원에서 생활하던 바람이. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 청주동물원에서 생활하던 바람이. 연합뉴스

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청주동물원에서 지내며 많은 사랑을 받아온 수사자 ‘바람이’가 12일 세상을 떠났다.청주동물원에 따르면 이날 오전 8시쯤 바람이가 숨진 채 발견됐다. 최근 들어 며칠 동안 먹이 활동을 하지 못하던 바람이는 전날에 작은 움직임을 보이다 이날 숨을 거뒀다.사자 평균 수명이 10∼15년인 것을 고려하면 22살인 바람이는 노환으로 인한 자연사 가능성이 크다는 게 청주동물원의 설명이다.2004년 서울어린이대공원에서 태어난 바람이는 2016년 경남 김해의 한 동물원으로 옮겨졌다. 비좁은 실내 공간에서 오랜 기간 생활하며 늑골이 드러날 정도로 마른 모습이 알려지며 ‘갈비사자’로 불렸다.딱한 사연을 접한 청주동물원은 소유주와 협의를 거쳐 2023년 7월 청주로 이송한 뒤 ‘바람이’라는 이름을 붙였다. ‘더 좋은 삶을 살기를 바란다’는 의미다.청주동물원의 돌봄 덕에 바람이는 이송 약 두 달 만에 정상 범위까지 체형을 회복했다.2024년에는 김해에서 태어난 바람이의 딸 ‘구름이’도 청주동물원으로 옮겨지면서 부녀 사자의 재회가 관심을 모으기도 했다.청주동물원은 관람객들이 바람이를 추모할 수 있도록 동물원 가장 높은 곳에 있는 추모 공간에 바람이 명패를 걸어놓을 예정이다.