세줄 요약
- 고용노동부 주관 노사문화 우수기업 선정
- 정기 노사협의회·상시 소통으로 제도 개선
- 가족친화·유연근무·복리후생 개선 추진
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부산신용보증재단, 고용노동부 주관 ‘상생 노사문화 우수기업’ 선정. 재단 제공
부산신용보증재단은 고용노동부 주관 ‘2026년 노사문화 우수기업’으로 선정됐다고 12일 전했다.
노사문화 우수기업은 상생 노사협력 및 사회적 책임을 모범적으로 실천하는 기업과 기관을 선정하는 제도다.
재단은 정기적인 노사협의회와 노사 상시 소통을 통해 직원 의견을 제도 개선에 반영하고, 노동이사제와 주니어보드 등 다양한 참여 채널을 운영한 점에서 높은 평가를 받았다.
재단은 그동안 일·생활 균형을 위한 가족친화제도와 유연근무 활성화, 근무 환경 및 복리후생 개선을 추진해왔다. 또 비정규직 등 다양한 고용 형태의 구성원 처우 개선과 노사 공동 사회공헌활동을 통해 상생 문화를 지역사회로 전파해왔다.
김광철 서울시의원, 방이초등학교 양궁장 건립 예산 확보 ‘본격 시동’
서울시의회 김광철 의원(국민의힘·송파2)이 방이초등학교 양궁부의 안전하고 안정적인 훈련 환경 조성을 위한 전용 양궁훈련시설 건립 예산 확보에 본격적으로 나선다. 김 의원은 지난 7일 방이초등학교에서 송파구청 관계자와 방이초등학교 양궁부 학부모 등이 참석한 가운데 ‘방이초등학교 양궁장 이전 및 훈련시설 조성사업 검토 학부모 간담회’를 개최하고, 사업 추진을 위한 현장 의견을 청취했다. 현재 방이초등학교 양궁부는 선수 15명, 지도자 1명, 코치 1명 규모로 운영되면서 연중 훈련과 각종 대회에 참가하고 있다. 하지만 현재 임시적으로 활용하고 있는 양궁 훈련공간을 학교 내 별도 부지로 이전해 학생들이 보다 안전하고 지속적으로 사용할 수 있는 전용 훈련시설을 마련할 필요성이 제기되고 있다. 이번 사업은 학교 별관 뒤편 약 120평(약 400㎡) 부지에 전용 양궁훈련시설을 조성하는 프로젝트다. 훈련 공간과 사대, 과녁, 안전시설을 비롯해 장비보관실, 지도자실, 화장실 등의 부대시설을 함께 구축한다. 아울러 조명, 냉난방, 환기, 소방시설을 완비해 학생들이 사계절 내내 안전하고 쾌적하게 훈련할 수 있는 환경을 마련할 방침이다. 총사업비는 약 12억원 규모로 부지
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장미임 이사장 직무대행은 “앞으로도 직원이 체감할 수 있는 근로환경 개선과 열린 소통을 통해 지속 가능한 노사문화를 발전시켜 나갈 것“이라고 밝혔다.
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