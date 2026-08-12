세줄 요약 부산신용보증재단이 고용노동부 주관 2026년 노사문화 우수기업에 선정됐다. 정기 노사협의회와 상시 소통으로 직원 의견을 제도 개선에 반영하고, 노동이사제와 주니어보드 등 참여 채널을 운영한 점이 높게 평가됐다. 고용노동부 주관 노사문화 우수기업 선정

정기 노사협의회·상시 소통으로 제도 개선

가족친화·유연근무·복리후생 개선 추진

이미지 확대 부산신용보증재단, 고용노동부 주관 ‘상생 노사문화 우수기업’ 선정. 재단 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산신용보증재단, 고용노동부 주관 ‘상생 노사문화 우수기업’ 선정. 재단 제공

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부산신용보증재단은 고용노동부 주관 ‘2026년 노사문화 우수기업’으로 선정됐다고 12일 전했다.노사문화 우수기업은 상생 노사협력 및 사회적 책임을 모범적으로 실천하는 기업과 기관을 선정하는 제도다.재단은 정기적인 노사협의회와 노사 상시 소통을 통해 직원 의견을 제도 개선에 반영하고, 노동이사제와 주니어보드 등 다양한 참여 채널을 운영한 점에서 높은 평가를 받았다.재단은 그동안 일·생활 균형을 위한 가족친화제도와 유연근무 활성화, 근무 환경 및 복리후생 개선을 추진해왔다. 또 비정규직 등 다양한 고용 형태의 구성원 처우 개선과 노사 공동 사회공헌활동을 통해 상생 문화를 지역사회로 전파해왔다.장미임 이사장 직무대행은 “앞으로도 직원이 체감할 수 있는 근로환경 개선과 열린 소통을 통해 지속 가능한 노사문화를 발전시켜 나갈 것“이라고 밝혔다.