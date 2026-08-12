한화·대한항공 등 우주 기관 30여곳 뭉쳤다… 한양대, ‘ERICA-SPACE’ 출범

세줄 요약 한양대 ERICA 우주공학과가 우주수송·탐사 분야 산학연 협력 플랫폼인 ERICA-SPACE 협의체를 출범했다. 발족식에는 한화에어로스페이스, 대한항공, 한국항공우주연구원 등 30여 기관이 참여했고, 4개 기업과는 공동연구·전문인력 양성 협약도 맺었다. ERICA-SPACE 협의체 출범, 우주 산학연 연계 강화

한화·대한항공 등 30여 기관 참여, 협력 기반 확대

공동연구·전문인력 양성 협약 체결, 기술개발 추진

이미지 확대 지난달 21일 한양대학교 ERICA에서 열린 ‘ERICA-SPACE 협의체 발족식’에서 한양대학교 ERICA와 비츠로넥스텍, 한양이엔지, 무인탐사연구소, 페리지에어로스페이스 관계자들이 공동연구 및 전문인력 양성을 위한 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 한양대 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난달 21일 한양대학교 ERICA에서 열린 ‘ERICA-SPACE 협의체 발족식’에서 한양대학교 ERICA와 비츠로넥스텍, 한양이엔지, 무인탐사연구소, 페리지에어로스페이스 관계자들이 공동연구 및 전문인력 양성을 위한 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 한양대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한양대학교 ERICA 우주공학과가 우주수송 및 탐사 분야의 산학연 협력 플랫폼인 ‘ERICA-SPACE 협의체’를 출범했다고 12일 밝혔다.지난달 21일 ERICA캠퍼스에서 열린 발족식에는 한화에어로스페이스, 현대로템, 대한항공, 한국항공우주연구원 등 우주 분야 30여개 기관 관계자들이 참석했다.이날 행사에서 한양대 ERICA는 비츠로넥스텍, 한양이엔지, 무인탐사연구소, 페리지에어로스페이스 등 4개 기업과 공동연구 및 전문인력 양성을 위한 업무협약을 체결했다.협의체는 앞으로 대학과 기업, 연구기관을 연결해 우주수송·탐사 핵심 부품 기술 개발과 고급 인력 양성을 본격 추진할 계획이다.이기정 한양대 총장은 “협의체가 대한민국 우주산업의 혁신을 이끄는 핵심 거점으로 성장하도록 학교 차원의 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.