“추경호입니다” 공무원 익명 게시판 등판한 시장… 직원들 “감동”

공무원 익명 게시판 소통…현직 시장 중 처음

경제관료 근무 중 ‘닮고 싶은 상사’ 세 차례 선정

대구시 공무원 노조도 환영 성명내고 호응

이미지 확대 추경호 대구시장이 취임 첫 날인 지난달 1일 시청 산격청사로 들어서자 공무원들이 환영하고 있다. 대구시 제공 닫기 이미지 확대 보기 추경호 대구시장이 취임 첫 날인 지난달 1일 시청 산격청사로 들어서자 공무원들이 환영하고 있다. 대구시 제공

이미지 확대 대구시 관계자와 악수하는 추경호 당선인 추경호 대구시장. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 대구시 관계자와 악수하는 추경호 당선인 추경호 대구시장. 연합뉴스

세줄 요약 추경호 대구시장이 공무원 익명 토론방에 ‘추경호입니다’라는 글을 올려 구내식당 대기와 반찬 부족 문제를 개선하겠다고 밝혔다. 직원들은 전무후무한 소통이라며 환영했고, 노조도 현장 목소리에 귀 기울인 행보라고 평가했다. 익명 토론방 직접 등판, 첫 시장 글 게시

구내식당 대기·반찬 부족 개선책 지시

직원들 감동 반응, 노조도 현장 소통 환영

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“공무원 가족 여러분 시장 추경호입니다. 사랑합니다.”추경호 대구시장이 공무원이 이용하는 무기명 토론방에 깜짝 등장해 눈길을 끈다. 그는 직원 복지 문제를 해결하겠다고 약속하면서 공직사회 사기가 오르고 있다.30여 년간 경제관료로 일하며 경제부총리까지 지낸 추 시장은 공무원들이 뽑은 ‘닮고 싶은 상사’ 1위에 세 차례나 뽑힐 정도로 후배들과의 소통에 능하다.12일 대구시에 따르면 추 시장은 최근 시 직원들의 익명 토론방에 ‘추경호입니다!’라는 제목의 글을 올렸다. 현직 시장이 직원 소통 공간에 직접 글을 남긴 건 처음 있는 일이다.추 시장은 “업무 중에 틈틈이 이 무기명토론방에 들어와 여러분이 남겨주시는 생생한 목소리를 주의 깊게 읽어보고 있다”며 “최근에는 구내식당 식사를 위해 밖에서 길게 오랜 시간 줄 서는 문제, 간혹 반찬 공급 부족 등의 문제 제기에 관한 글을 접하면서 마음이 무거웠다”고 밝혔다.그러면서 “조금 전 행정국에 관련 개선책 마련을 지시했다. 여러분께서도 좋은 아이디어를 행정국에 제시해 주시면 개선방안 마련에 도움이 될 것 같다”고 덧붙였다.그는 또 대구시 공직자들을 향해 “연일 이어지는 무더위와 바쁜 현안 속에서도 각자의 자리에서 최선을 다해 주시는 직원 여러분의 노고에 늘 깊은 감사를 드린다”며 “여러분과 함께 더 좋은 직장 분위기를 만들도록 하겠다. 격무에 수고하시는 여러분께 늘 죄송하고 고맙다”고 격려했다.추 시장이 적극적인 소통 의지를 드러내자 공무원들은 ‘전무후무한 파격 소통이다’, ‘시장님이 토론방에 글을 남길 줄은 꿈에도 몰랐다’, ‘직접 직원의 목소리를 귀담아들어 주다니 감동이다’라는 댓글을 남기며 호응했다. 해당 게시물은 이날 오전 7700회를 넘는 조회수를 기록했다.추 시장은 평소에도 익명게시판 운영에 긍정적인 입장을 가진 것으로 전해졌다. 최근 간부회의에서도 “익명게시판은 감정이나 불만을 쏟아내는 부정적인 면보다 누군가 화두를 던지면 토론으로 이어지고 정책 혁신으로 이어지는 긍정적인 면이 더 크다”고 말한 것으로 알려졌다.대구시 노동조합도 환영 성명을 내고 화답했다. 노조는 “댓글을 보면 처음으로 시장이 현장의 목소리에 관심을 갖고 소통한다는 데 감동했다는 내용이 대다수”라며 “공무원들이 바라는 건 연가보상비, 근무 환경, 육아시간, 구내식당, 동인청사 주차, 사업소 결원 등 의지만 있으면 충분히 해결할 수 있는 사소한 문제인 만큼 추 시장이 많은 관심을 갖길 기대한다”고 했다.