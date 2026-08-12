“지금은 물놀이보다 물 절약”…경산시, 가뭄에 물놀이장 연장 운영 취소

세줄 요약 경산시가 가뭄과 안정적인 용수 관리를 위해 남매근린공원과 남천물놀이장 등 물놀이장 2곳의 연장 운영 계획을 취소했다. 시내 물놀이장 4곳은 모두 17일까지 운영하며, 비상대책상황실 상시 가동과 시민 절수 동참 요청도 이어갔다. 가뭄 대응 위해 물놀이장 연장 운영 취소

남매근린공원·남천물놀이장 2곳 대상 철회

경산시 물놀이장 4곳, 17일까지 운영

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경북 경산시는 물 절약과 안정적인 용수 관리를 위해 물놀이장 2곳(남매근린공원, 남천물놀이장)의 연장 운영 계획을 취소한다고 12일 밝혔다.해당 물놀이장은 오는 23일까지 연장할 계획이었다.연장 운영 계획 취소로 경산시 내 물놀이장 4곳은 모두 오는 17일까지만 운영한다.조현일 시장은 “시민들에게 더 많은 물놀이 기회를 제공하기 위해 물놀이장 2곳의 연장 운영을 검토했지만, 가뭄 상황을 고려해 취소했다”고 말했다.경산시는 가뭄이 완전히 해소될 때까지 비상대책상황실을 상시 가동하기로 한 것에 이어 지난 10일에는 물 절약을 당부하는 시장 명의 호소문을 내기도 했다.조 시장은 호소문을 통해 “장기간 이어진 극심한 폭염과 가뭄으로 매우 어려운 상황에 직면해 있다”며 시민들의 적극적인 절수 동참을 요청했다.