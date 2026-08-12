건국대병원 연구팀 “무릎 절골술 만족도, 허벅지 근력이 좌우”

세줄 요약 건국대병원 연구팀이 근위경골절골술 환자 125명을 평균 37.2개월 추적한 결과, 수술 1년 뒤 허벅지 앞쪽 근력이 체중 1kg당 1.3N·m 이상일 때 만족도가 높았다. 반대쪽 다리와의 근력 균형은 큰 영향이 없었고, 재활 목표의 기준도 제시했다. 근위경골절골술 만족도, 허벅지 근력과 연관

수술 1년 뒤 무릎 펴는 힘 1.3N·m 기준 제시

반대쪽 다리 균형보다 수술 다리 회복 중요

이미지 확대 이동원 건국대병원 정형외과 교수. 건국대병원 제공 닫기 이미지 확대 보기 이동원 건국대병원 정형외과 교수. 건국대병원 제공

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건국대학교병원은 이동원 건국대병원 정형외과 교수와 김진구 명지병원 정형외과 교수 연구팀이 근위경골절골술 환자의 수술 만족도를 좌우하는 핵심 요인으로 허벅지 근력을 확인하고, 수술 후 재활 목표가 될 근력 기준을 논문으로 제시했다고 12일 밝혔다.연구팀은 근위경골절골술을 받은 환자 125명을 평균 37.2개월간 추적 관찰한 결과, 수술 1년 후 허벅지 앞쪽 근력 회복 정도가 환자 만족도와 밀접한 관련이 있는 것으로 나타났다고 설명했다.근위경골절골술은 O자형 다리로 인해 무릎 안쪽 연골이 닳은 중년층에게 주로 시행되는 수술로, 다리 축을 교정해 무릎에 집중된 하중을 분산하는 방식이다. 인공관절 수술 시기를 늦추는 관절 보존 치료법으로 활용되고 있다.연구팀에 따르면 수술 1년 시점에 무릎을 펴는 근력이 체중 1kg당 1.3N·m 이상인 환자는 65.5%가 만족스러운 회복 상태를 보인 반면, 기준에 미치지 못한 환자는 20.8%에 그쳤다. 반면 수술한 다리와 반대쪽 다리의 근력 균형은 만족도와 큰 관련이 없는 것으로 분석됐다.연구팀은 중년 관절염 환자의 경우 반대쪽 무릎 역시 근력이 저하된 경우가 많아, 양측 균형보다 수술한 다리 자체의 근력 회복이 중요하다고 설명했다.이 교수는 “이번 연구는 절골술 후 재활 과정에서 활용할 수 있는 객관적인 근력 목표치를 제시했다는 데 의미가 있다”며 “수술 효과를 높이기 위해서는 정확한 재활과 근력 회복이 필수적”이라고 말했다.연구 결과는 유럽스포츠의학회(ESSKA) 공식 학술지인 ‘Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy’(KSSTA) 온라인판에 게재됐다.