“친일파 간땡이를 꾹” 광복절에 ‘매국노 조롱잔치’, 서대문형무소 맞은편서 열린다

세줄 요약 제81주년 광복절을 맞아 역사 크리에이터 모임이 서대문형무소역사관 인근에서 친일·매국 행위를 풍자하는 팝업 카페를 연다. 이완용 간 스퀴시, 거북선 굿즈, 815라떼 등으로 독립운동의 의미를 알리고 역사관 방문도 권한다. 광복절 맞아 서대문형무소 인근 팝업 카페 운영

이완용 간 스퀴시·거북선 굿즈로 풍자 구성

815라떼·특전 제공하며 역사관 방문 권유

이미지 확대 제81주년 광복절을 맞아 친일파와 매국 행위를 풍자하는 이색 팝업 카페가 서울 서대문형무소역사관 인근에서 열린다. 엑스 계정 ‘KingSJ_Bcafe24’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 제81주년 광복절을 맞아 친일파와 매국 행위를 풍자하는 이색 팝업 카페가 서울 서대문형무소역사관 인근에서 열린다. 엑스 계정 ‘KingSJ_Bcafe24’ 캡처

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제81주년 광복절을 맞아 친일파와 매국 행위를 풍자하는 이색 팝업 카페가 서울 서대문형무소역사관 인근에서 열린다.역사 크리에이터 모임 ‘이순신사랑단×세종대왕사랑단’은 오는 15일 오후 12시부터 오후 6시까지 서울 서대문구 옥바 카페에서 ‘매국노 조롱잔치’ 팝업을 운영한다. 광복절을 계기로 친일·매국 행위를 풍자하고 독립운동의 역사적 의미를 되새기자는 취지에서 기획됐다.가장 눈길을 끄는 것은 ‘이완용 간 스퀴시’다. ‘이완용’ 이름이 쓰여 있는 간 모양 스퀴시(말랑이 장난감)를 카페 방문객들이 직접 누르며 친일파를 풍자할 수 있도록 했다.이완용 간 스퀴시뿐 아니라 이순신 장군의 거북선을 형상화한 ‘거북선 클릭어’, 세종대왕 관련 문구를 담은 아크릴 키링, 조선의 장수기 디자인을 활용한 안경닦이, 친일파와 독립운동을 주제로 한 스티커 세트 등 다채로운 굿즈도 마련했다.다양한 이색 메뉴도 선보인다. 광복 의미를 담은 ‘815라떼’, 오미자차를 활용한 ‘왜군 블러드 레드’, 친일파 풍자를 담은 ‘매국노대추풍낙엽차’ 등이다.음료나 디저트 구매자를 대상으로 한정 특전도 준비했다. 음료 구매자에게는 행사 기념 종이컵과 코스터, ‘친일파 제거 능력 검정 시험지’를 준다. 디저트 구매자에게는 ‘친일파 척결’, ‘대한독립 만세’, ‘매국노 아웃(OUT)’ 등의 문구가 새겨진 배지 3종을 증정한다.팝업 장소인 옥바 카페는 서대문형무소역사관 건너편에 있다. 주최 측은 팝업을 찾은 뒤 서대문형무소역사관도 방문해 독립운동의 역사를 살펴보며 광복절의 의미를 되새겨보는 것을 권했다.