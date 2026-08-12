‘광주청년 일경험드림’, 전국 첫 도입 10년만에 청년-기업 동반성장 디딤돌

전남광주특별시, 2017년 도입…청년 8791명·기업 5719개사 참여

미취업 청년, 3∼5개월 급여 받으며 일경험…취업 연계·진로 구체화

기업은 임금·직무교육 지원 받으며 인재 발굴…직장 분위기도 밝아져

일경험 종료 2개월내 취업률 30% 기록…6개월내 취업률 과반 넘겨

이미지 확대 지난해 12월 23일 광주시청 대회의실에서 ‘광주청년 일경험드림’ 성과공유회가 열렸다. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 12월 23일 광주시청 대회의실에서 ‘광주청년 일경험드림’ 성과공유회가 열렸다. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 전남광주통합특별시의 광주청년 일경험드림은 10년간 청년 8791명과 기업 5719개를 연결하며 대표 일자리 사업으로 성장했다. 3~5개월 현장 경험과 공통 교육, 드림 매니저 지원으로 취업률을 높이고 지역 정착 기반을 넓혔다. 광주청년 일경험드림 10주년, 대표 일자리 사업 자리매김

청년 8791명·기업 5719개 참여, 현장 경험과 채용 연결

취업률 30.1%·50.1% 기록, 전국적 성과와 표창 수상

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전남광주통합특별시가 전국 최초로 도입해 10주년을 맞은 ‘광주청년 일경험드림’이 청년의 꿈과 기업의 미래를 함께 키우는 ‘전남광주 대표 일자리 사업’으로 자리매김했다.통합특별시는 지난 2017년부터 2026년까지 10년간 이어 온 ‘광주청년 일경험드림 사업’에 지역 청년 8791명, 지역 사업장 5719개 기업이 참여했다고 12일 밝혔다.‘청년 일경험드림’은 미취업 청년과 구인 기업을 연결, 청년이 기업에서 3∼5개월간 근무하며 일경험을 쌓는 사업이다. 참여 청년은 실무를 경험하며 자신의 진로를 구체화하고, 참여 기업은 임금과 직무교육을 지원받으며 필요한 인재를 발굴해 인력양성 부담을 줄일 수 있는 ‘동반 상생’사업이다.이 사업은 ‘청년 취업’이라는 성과로 이어지고 있다. 참여 청년의 일경험 종료 2개월 이내 취업률은 30.1%로, 2017년부터 지난해까지 참여 청년 7940명 중 2388명이 실제 취업에 성공했다. 일경험 종료 6개월 이내 취업률은 절반이 넘는 50.1%로, 2023년 하반기부터 2025년 상반기 참여 청년 1824명 중 914명이 취업했다.통합특별시는 청년과 사업장이 원활한 일경험을 쌓을 수 있도록 참여 청년에게 조직 적응법, 재무관리법, 표현력·소통 능력 향상법 등을 교육하는 ‘공통 교육’을 제공한다. 또, 청년과 사업장 간 소통을 돕기 위한 ‘드림 매니저’ 12명을 권역별로 배치해 참여자 상담과 모니터링을 진행한다. 드림청년 모임인 ‘드림넷’을 통해서는 경험 공유와 소통, 지역사회 네트워크 형성을 지원한다.광주에서 전국 최초로 시작한 광주청년 일경험드림 사업은 ▲2018년 행정안전부 ‘지역주도형 청년일자리 사업’ 선도 사례 선정 ▲2020년 ‘지역사회 혁신정책 나눔터’ 혁신사례 선정 ▲2025년 일자리 분야 대표사례로 대통령 표창 수상 등 전국적으로 성과를 인정받고 있다.전남광주통합특별시는 앞으로도 일경험드림 사업을 지속 운영하며 청년들의 진로 탐색과 지역사회 정착을 지원할 계획이다.김기숙 교육청년국장은 “광주청년 일경험드림은 지난 10년간 청년에게는 진로 탐색과 성장의 기회를, 지역 기업에는 새로운 인재를 만나는 기회를 제공하며 청년 일자리 생태계 조성에 기여해 왔다”며 “구직에 어려움을 겪는 청년들이 꿈을 펼칠 수 있도록 다양한 정책을 마련하겠다”고 밝혔다.