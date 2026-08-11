사회 [포토] 국외 거주 독립유공자 후손, 서대문형무소 방문 입력 2026-08-11 17:45 수정 2026-08-11 17:45 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/08/11/20260811800009 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 국가보훈부의 초청으로 한국을 방문한 국외 거주 독립유공자 후손이 11일 서울 서대문형무소 역사관을 방문해 옥사 등을 살펴보고 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 국외 거주 독립유공자 후손의 한국 방문은 누가 초청했는가? 국가보훈부 서대문형무소