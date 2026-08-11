한문철 TV에 축구선수들이 왜?…광주FC, 화염 속 차량 운전자 구조

세줄 요약 광주FC 선수단이 원정 경기 뒤 귀가하던 새벽, 광주 광산구 도로에서 불이 난 차량을 목격했다. 신창무와 프리드욘슨이 곧바로 달려가 운전자를 차에서 빼냈고, 버스 기사와 트레이너들이 소화기와 응급조치로 뒤를 이었다. 이 선행은 한문철 TV 제보로 알려졌고, 연맹은 포상 여부를 검토하고 있다. 원정 복귀 중 화재 차량 발견

신창무·프리드욘슨 운전자 구조

소화기 진화와 응급조치 진행

이미지 확대 광주FC 선수들이 지난 9일 광주시 광산구 신가동의 한 도로에서 교통사고로 화염에 휩싸인 차량의 운전자를 구조하고 있다. 한문철TV 캡처 닫기 이미지 확대 보기 광주FC 선수들이 지난 9일 광주시 광산구 신가동의 한 도로에서 교통사고로 화염에 휩싸인 차량의 운전자를 구조하고 있다. 한문철TV 캡처

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프로축구 K리그1 광주FC 선수단이 원정 경기를 마치고 돌아가던 중 교통사고로 불이 난 차량에서 운전자를 구조한 사실이 알려졌다.11일 광주 구단에 따르면 광주 선수단은 지난 8일 부천종합운동장에서 열린 부천FC와의 K리그1 2026 22라운드 원정경기(0-0 무승부)를 마치고 광주로 돌아가던 중 광주시 광산구 신가동의 한 도로에서 교통사고 현장을 목격했다. 자정을 넘긴 9일 새벽이었다.당시 사고 차량에서는 불길이 치솟고 있는 위험한 상황이었다. 1차로에 비상등을 켜고 정차한 광주 선수단 버스에서 먼저 내린 미드필더 신창무 등이 사고 차량으로 달려가 운전자의 상태를 확인하고는 직접 구조에 나섰다.뒤이어 아이슬란드 출신 공격수 프리드욘슨도 차량으로 다가가 구조를 도왔다. 두 선수가 운전자를 무사히 차에서 빼낸 뒤 구단 버스 운전기사가 소화기를 가져와 불을 끄기 시작했다. 이어 의무 트레이너들은 구급차가 올 때까지 피해자의 상황을 살피며 응급조치했다.이 같은 사실은 유튜브 채널 ‘한문철 TV’에 올라온 제보 영상을 통해 알려졌다.이 소식을 접한 한국프로축구연맹은 상벌 규정에 따라 포상하기 위해 광주 구단에 사실 확인을 요청했다. 규정에는 ‘연맹 임직원 또는 회원단체 및 연맹 관할 범위 내에 있는 자로서 업무 수행이 타의 모범이 된 자’에 대해서는 상벌위원회 심의를 통해 표창을 수여할 수 있다.최근 K리그에서 선행으로 표창받은 사례로는 2021년 당시 FC안양 소속이던 골키퍼 김태훈(현재 경남FC에 임대)이 있다. 그는 서울 뚝섬 인근에서 쓰러진 주민을 목격하고 곧바로 심폐소생술을 실시해 생명을 구한 일이 언론 보도를 통해 알려져 연맹으로부터 상을 받았다.