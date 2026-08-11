가뭄에 말라버린 농업용수…전북도, 12억원 투입해 물 공급한다

세줄 요약 전북도가 폭염과 가뭄으로 농업용수 부족이 심해지자 국비와 재난관리기금 등 12억원을 투입해 급수대책을 추진했다. 저수율은 평년의 56% 수준이고, 정읍·임실은 경계 단계다. 도는 양수시설과 급수차를 투입하고 보조수원도 활용해 필요한 지역에 물을 공급할 계획이다. 가뭄 심화로 농업용수 부족 사태 확산

전북도, 12억원 투입해 긴급 급수대책

양수시설·급수차 동원, 현장 맞춤 공급

이미지 확대 전북도는 지난 10일 가뭄 ‘주의’ 단계인 남원시를 찾아 농업용수 공급 상황과 가뭄 대응 현황을 점검했다. 전북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 전북도는 지난 10일 가뭄 ‘주의’ 단계인 남원시를 찾아 농업용수 공급 상황과 가뭄 대응 현황을 점검했다. 전북도 제공

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극한 폭염 속 지속되는 가뭄에 농업용수 부족 사태가 심화하면서 전북도가 긴급 농업용수 확보에 나선다.전북도는 농림축산식품부의 ‘가뭄대비 용수개발사업’ 국비와 도 재난관리기금 등 12억원을 투입해 급수대책을 추진한다고 11일 밝혔다.도에 따르면 지난 10일 기준 도내 저수율은 38.5%로 평년 대비 56.0% 수준에 머무른다.농업가뭄 단계는 정읍·임실이 ‘경계’, 남원·완주·고창이 ‘주의’, 김제·무주·장수·부안이 ‘관심’ 단계다.도는 농업용수 공급이 필요한 지역에 양수시설을 설치하고 급수차를 투입하는 등 신속한 용수 공급을 할 계획이다.가뭄 상황과 지역별 용수 여건을 지속적으로 살피면서 가동 가능한 양수장비를 적극 활용하고, 용수 공급 상황에 따라 보조수원을 활용하는 등 현장 여건에 맞춰 농업용수 공급을 지원할 방침이다.도 관계자는 “벼 생육에 농업용수 공급이 중요한 시기인 만큼 가용할 수 있는 수원과 장비를 최대한 활용하는 것이 중요하다”며 “시·군, 한국농어촌공사와 긴밀히 협력해 필요한 지역에 농업용수가 적기에 공급될 수 있도록 가뭄 대응에 총력을 다하겠다”고 말했다.