아들·며느리 다닌 대학교에 5억 자택 기부한 부부…“기부문화 확산되길”

세줄 요약 포항의 유병길·김선화 부부가 포스텍 인근 자택을 대학에 기부하기로 하며 화제가 됐다. 5억2200만원 상당의 집은 2009년부터 보유해 온 것으로, 부부는 대학과 지역이 함께 만드는 기부문화가 널리 퍼지길 바라고 있다. 포항 부부, 포스텍 인근 자택 대학 기부 결정

5억2200만원 상당 주택, 2009년부터 소유

대학·지역사회 기부문화 확산 기대

이미지 확대 포스텍(포항공대)에 자택을 기부한 유병길씨(오른쪽)와 김성근 포스텍 총장. 포스텍 제공 닫기 이미지 확대 보기 포스텍(포항공대)에 자택을 기부한 유병길씨(오른쪽)와 김성근 포스텍 총장. 포스텍 제공

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경북 포항에서 한 부부가 자택을 대학에 기부해 화제다.포스텍(포항공대)은 포항시민 유병길·김선화 부부가 자신이 소유한 자택(5억 2200만원 상당)을 기부하기로 해 협약을 맺었다고 11일 밝혔다. 자택은 부부가 2009년부터 소유해 온 것으로 포스텍 인근에 있다.유씨는 포스코에서 30여년간 근무한 뒤 포스텍 학교법인, 포항산업과학연구원을 거쳐 정년을 맞았다. 퇴직 후에도 자주 캠퍼스를 찾아 산책하며 학생들을 접했다. 또한 유씨의 아들과 며느리 모두 포스텍 출신이다. 아들이 대학에 다니는 동안에는 학부모로서 소액을 기부해 왔다.포스텍은 대학과 지역 사회가 함께 만들어가는 기부문화 확산의 계기가 될 것으로 기대하고 있다.유씨는 “언젠가 제대로 기여하고 싶다는 뜻을 오래 품어왔는데 자택 정리를 고민하던 중 부인의 제안으로 결심했다”며 “대학 설립 당시 지향했던 꿈, 세계적인 대학으로 우뚝 서겠다는 뜻이 이뤄지기를 바라는 마음“이라고 했다.