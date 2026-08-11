경북, 원전 방사능 방재 임시주거시설 56→96곳 확대

세줄 요약 경북도가 원전 사고 발생 시 주민의 안전한 대피와 구호를 위해 방사능 방재 임시주거시설을 56곳에서 96곳으로 확대했다. 울진군의 부족한 수용 능력을 보완하고, 울진·영양·봉화 등 한울 권역의 대피 인원 수용 능력을 강화했다. 방사능 방재 임시주거시설 56곳에서 96곳 확대

울진군 수용 부족 보완, 한울 권역 대응 강화

영양·봉화 협의로 추가 구호소 확보

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경북도는 원전 사고 발생 시 지역 주민의 안전한 대피와 구호를 위해 방사능 방재 임시주거시설을 기존 56곳에서 96곳으로 확대했다고 11일 밝혔다.한울원자력발전본부가 있는 울진군의 자체 수용 능력 부족 문제를 해소하고, 울진·영양·봉화 등 한울 권역의 대피 인원 수용 능력을 강화했다.그동안 울진군은 원전 사고 발생 시 대피 대상 약 3만 3000명 가운데 군내 수용 가능 인원이 약 1만 3000명에 불과했다. 이로 인해 경주시 구호소 5곳과 포항시 구호소 2곳을 함께 활용해야 하는 어려움이 있었다.도는 이를 개선하기 위해 한울 권역 방사선비상계획구역 확대를 계기로 영양군·봉화군과 협의해 임시주거시설을 추가 확보했다.도내 방사능 방재 임시주거시설은 지역별로 울진 14곳, 영양 14곳, 봉화 20곳, 포항 13곳, 경주 35곳이다.방사능 방재 임시주거시설은 원자력발전소에서 방사선 누출 사고가 발생했을 때 주민들이 안전하게 생활할 수 있도록 임시로 사용하는 구호소이다.이 시설은 ‘재해구호법’ 및 ‘재해구호계획 수립 지침’에 근거해 원전 시설 반경 30㎞ 지역의 학교와 체육관 등을 대상으로 지정한다.김미경 경북도 에너지산업국장은 “확대된 임시주거시설을 주민들에게 적극 알리고 시설 관리와 방재훈련을 철저히 해 원전 사고로부터 도민의 생명과 재산을 보호하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.