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평택 위험물질 창고에서 발생한 큰불

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2026-08-11 15:35
수정 2026-08-11 15:35
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11일 경기 평택시 청북읍 한 위험물질 보관창고에서 화재가 발생해 소방 대원들이 진화하고 있다. 이날 새벽 0시 3분께 인화성 물질이 다량 보관된 해당 창고에서 불이 났다. 소방 당국은 한때 대응 2단계와 국가소방동원령을 발령해 진화에 총력을 기울였다. 당국은 오전 9시 8분께 초기 진화에 성공했으며 화재로 인한 인명 피해는 발생하지 않았다. 2026.8.11 이지훈 기자
11일 경기 평택시 청북읍 한 위험물질 보관창고에서 화재가 발생해 소방 대원들이 진화하고 있다. 이날 새벽 0시 3분께 인화성 물질이 다량 보관된 해당 창고에서 불이 났다. 소방 당국은 한때 대응 2단계와 국가소방동원령을 발령해 진화에 총력을 기울였다. 당국은 오전 9시 8분께 초기 진화에 성공했으며 화재로 인한 인명 피해는 발생하지 않았다. 2026.8.11 이지훈 기자


11일 경기 평택시 청북읍 한 위험물질 보관창고에서 화재가 발생해 소방 대원들이 진화하고 있다.

이날 새벽 0시 3분께 인화성 물질이 다량 보관된 해당 창고에서 불이 났다. 소방 당국은 한때 대응 2단계와 국가소방동원령을 발령해 진화에 총력을 기울였다. 당국은 오전 9시 8분께 초기 진화에 성공했으며 화재로 인한 인명 피해는 발생하지 않았다.

이지훈 기자
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