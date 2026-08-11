“통합교육청이라면서…” 광주 학교운동부 지도자 ‘고용 차별’ 절규

전남은 2018년 전원 무기계약직 전환

광주 142명→60명 감소·기간제는 증가

이미지 확대 전국학교비정규직노동조합 광주지부가 11일 오전 전남광주통합특별시교육청 광주청사 본관 앞에서 기자회견을 열고 학교 운동부 지도자들의 반복되는 고용 불안을 해소하기 위한 전원 무기계약직 전환을 촉구하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 전국학교비정규직노동조합 광주지부가 11일 오전 전남광주통합특별시교육청 광주청사 본관 앞에서 기자회견을 열고 학교 운동부 지도자들의 반복되는 고용 불안을 해소하기 위한 전원 무기계약직 전환을 촉구하고 있다.

세줄 요약 광주 학교 운동부 지도자들이 통합특별시교육청 출범에도 고용 불안이 해소되지 않았다며 반발했다. 전남은 전원을 무기계약직으로 전환했지만 광주는 학교 이동과 신규 채용 때 기간제 전환이 이어져 차별이 심하다고 지적했다. 광주 운동부 지도자 고용불안 지속

전남은 무기계약직, 광주는 기간제 반복

노조, 전원 전환과 차별 해소 촉구

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전남과 광주가 교육행정을 하나로 묶은 통합특별시교육청이 출범했지만, 광주지역 학교 운동부 지도자들의 고용 불안은 여전하다는 지적이 나왔다. 인접한 전남에서는 이미 수년 전 운동부 지도자 전원을 무기계약직으로 전환했지만, 광주는 학교 간 이동이나 신규 채용 과정에서 기간제로 전환되는 사례가 반복되고 있어서다.전국학교비정규직노동조합 광주지부는 11일 오전 전남광주통합특별시교육청 광주청사 본관 앞에서 기자회견을 열고 “학교 운동부 지도자들의 반복되는 고용 불안을 해소하고 전원을 무기계약직으로 전환하라”고 촉구했다.노조에 따르면 광주시교육청은 2019년 당시 학교 운동부 지도자 142명을 무기계약직으로 전환했다. 하지만 이후 신규 채용자와 학교 간 이동을 한 지도자들이 다시 기간제로 채용되는 사례가 이어지면서 고용 안정 취지가 퇴색했다는 게 노조의 주장이다.실제 무기계약직 지도자는 현재 60명으로 줄어든 반면 기간제 지도자는 90명까지 늘어난 것으로 알려졌다. 무기계약직 전환을 통해 안정적인 고용 기반을 마련하는 듯했던 정책이 오히려 ‘무기계약직의 기간제화’라는 기형적인 구조로 변질됐다는 것이다.노조는 특히 학교 간 이동 과정에서 고용 형태가 기간제로 바뀌는 문제를 핵심적인 차별 사례로 꼽았다. 같은 업무를 수행하던 지도자가 근무 학교를 옮겼다는 이유만으로 고용 안정성이 떨어지는 것은 합리적인 기준으로 보기 어렵다는 주장이다.전남과 광주의 처우 격차도 도마에 올랐다. 전남교육청은 2018년 학교 운동부 지도자 전원을 무기계약직으로 전환해 고용 안정 장치를 마련했다. 반면 광주는 신규 채용이나 학교 이동 과정에서 기간제 채용이 이어지면서 지역 간 신분 격차가 고착화되고 있다는 게 노조의 지적이다.노조는 “전남광주 교육통합의 취지는 행정구역을 합치는 데 그치는 것이 아니라 지역 간 불합리한 격차를 해소하고 교육 구성원에게 보다 나은 환경을 제공하는 데 있다”며 “같은 일을 하는 운동부 지도자에게 지역과 채용 방식에 따라 다른 고용 신분을 적용해서는 안 된다”고 주장했다.운동부 지도자의 고용 안정은 학생 선수들의 교육권과도 직결된다는 지적이다. 지도자가 매년 재계약 여부를 걱정해야 하는 상황에서는 장기적인 선수 육성과 체계적인 훈련 계획을 세우기 어렵고, 지도자의 잦은 교체가 학생 선수들에게도 영향을 줄 수 있다는 것이다.노조와 교육청은 지난해 단체교섭을 통해 학교 운동부 지도자의 고용 문제를 논의하기 위한 노사 태스크포스(TF)를 구성했다. 올해 4월부터 협의를 이어왔지만, 최근 회의에서도 뚜렷한 해법을 찾지 못한 것으로 전해졌다.노조는 이날 교육청에 ▲학교 운동부 지도자 전원 무기계약직 전환 ▲학교 간 이동 및 신규 채용 과정에서 기간제 전환 중단 ▲전남과 광주 간 고용·처우 격차 해소 등을 요구했다.