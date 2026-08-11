운영자 못 찾아 표류하던 서귀포 민관협력약국, 12일 문 연다

공공협력의원 연계 원스톱 진료 처방약 조제

대정·안덕 휴일·야간 약 조제 불편 해소 기대

이미지 확대 서귀포시는 대정·안덕지역 주민들의 휴일·야간 의약품 조제 불편을 해소하기 위해 조성한 민관협력약국이 오는 12일부터 운영을 시작한다. 서귀포시 제공 닫기 이미지 확대 보기 서귀포시는 대정·안덕지역 주민들의 휴일·야간 의약품 조제 불편을 해소하기 위해 조성한 민관협력약국이 오는 12일부터 운영을 시작한다. 서귀포시 제공

세줄 요약 서귀포시 대정읍 민관협력약국이 운영자를 확보해 12일부터 문을 연다. 공공협력의원과 연계해 진료 뒤 처방약을 바로 조제할 수 있어, 그동안 인근 약국을 찾아 이동해야 했던 대정·안덕지역 주민들의 휴일·야간 불편이 크게 줄어들 전망이다. 대정읍 민관협력약국, 12일부터 운영 시작

운영자 확보로 장기 표류 끝내고 개원 확정

휴일·야간 처방약 조제 불편 해소 기대

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운영자를 찾지 못해 개원이 장기간 지연됐던 제주 서귀포시 대정읍 민관협력약국이 마침내 문을 연다.서귀포시는 대정·안덕지역 주민들의 휴일·야간 의약품 조제 불편을 해소하기 위해 조성한 민관협력약국이 오는 12일부터 운영을 시작한다고 11일 밝혔다.민관협력약국은 대정읍에 있는 서귀포공공협력의원과 연계해 진료와 처방약 조제가 한 곳에서 이어질 수 있도록 마련된 시설이다. 하지만 그동안 약국을 운영할 사업자를 찾지 못하면서 개원이 지연돼 사실상 표류해 왔다.시는 지속적으로 운영자를 모집하는 한편 운영 여건을 개선하며 참여자를 물색했고, 최근 최종 운영자를 확보하면서 개원에 이르게 됐다.약국이 문을 열면서 공공협력의원을 찾은 주민들이 진료를 받은 뒤 처방약을 구하기 위해 인근 다른 지역의 약국을 찾아 이동해야 했던 불편도 줄어들 것으로 기대된다.특히 대정·안덕지역은 휴일이나 늦은 시간 문을 여는 약국이 상대적으로 부족해 의료기관에서 진료를 받고도 처방약을 바로 조제하기 어려운 경우가 있었다.민관협력약국은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지, 주말과 공휴일에는 오전 9시부터 오후 8시까지 운영한다. 다만 주중 하루는 휴무한다.서귀포시 관계자는 “민관협력약국 운영으로 공공협력의원과 연계한 진료·조제 체계가 갖춰지게 됐다”며 “지역 주민들이 휴일과 야간에도 불편 없이 의료서비스를 이용할 수 있도록 운영 관리에 차질이 없도록 하겠다”고 말했다.