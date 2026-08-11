청주에 폭염 막아주며 금연도 홍보하는 양심양산 등장

세줄 요약 청주시는 수암골 관광안내소에서 관광객에게 금연 홍보 문구가 적힌 양산을 무료로 대여했다. 관광과와 상당보건소 금연클리닉이 협업해 폭염 대응과 금연 홍보를 함께 추진하며, 건강하고 쾌적한 여행을 지원하는 사업이다. 수암골 관광객 대상 무료 양산 대여

폭염 대응과 금연 홍보 결합 사업

관광안내소 방문객 누구나 이용 가능

이미지 확대 청주시 수암골에 마련된 양심양산 대여소. 청주시 제공. 닫기 이미지 확대 보기 청주시 수암골에 마련된 양심양산 대여소. 청주시 제공.

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충북 청주에 폭염을 막아주며 금연도 홍보하는 양심 양산이 등장했다.청주시는 상당구 수암골을 찾는 관광객들이 건강하고 쾌적하게 여행을 즐길 수 있도록 금연 홍보 문구가 담긴 양산을 무료로 대여하고 있다고 11일 밝혔다.시 관광과와 상당보건소 금연클리닉이 협업으로 진행하는 이 사업은 금연 홍보와 여름철 폭염 대응을 동시에 지원하기 위해 마련됐다.이 양산은 수암골 관광안내소를 방문하는 관광객 누구나 무료로 대여할 수 있다.양산에는 ‘양심 양산으로 폭염 극복, 사용 후 제자리에’, ‘상쾌한 공기 오늘부터 NO담, 상당보건소 금연클리닉 전화번호’가 적혀 있다.시 관계자는 “관광객들은 양산을 이용해 강한 햇빛을 피하면서 수암골 관광지를 둘러볼 수 있고, 동시에 양산에 담긴 금연 홍보 문구를 통해 금연 실천의 중요성도 접할 수 있다”며 “건강하고 즐겁게 청주를 즐길 수 있는 다양한 사업을 발굴하겠다”고 말했다.수암골은 청주의 대표적인 관광명소로, 골목길과 벽화 등을 둘러보며 옛 골목의 정취를 느낄 수 있는 곳이다.