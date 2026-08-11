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“인천 고교 상대 염산 테러” 예고 글 게시…경찰 수사

강남주 기자
입력 2026-08-11 12:29
수정 2026-08-11 12:29
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세줄 요약
  • 인천 고교 대상 염산 테러 예고 글 게시
  • 경찰, 등교 전 학교 순찰했으나 징후 미발견
  • 게시자 추적 및 학교 경비 강화 요청
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서울신문DB
서울신문DB


인천의 한 고등학교를 상대로 염산 테러를 하겠다는 예고 글이 인터넷에 올라와 경찰이 수사에 나섰다.

11일 인천경찰청에 따르면 전날 오후 10시 6분쯤 연수구 청학동의 한 고등학교를 상대로 염산 테러를 하겠다는 글이 게시됐다는 신고가 경찰에 접수됐다.

이에 경찰은 학생들이 등교하기 전인 이날 오전 6시쯤 학교를 방문해 순찰을 벌였으나 테러 징후는 발견하지 못했다.

관련 신고를 최초로 접수한 경기남부경찰청은 해당 글 게시자를 추적할 방침이다.

경찰 관계자는 “특이 정황이 없어 학교는 정상 수업 중”이라며 “학교 측에 신고 내용을 통보하고 자체 경비 강화를 요청했다”고 말했다.
강남주 기자
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