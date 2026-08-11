여주 ‘악어’·부산 ‘거북’에 이어...수원 광교서 ‘1m 도마뱀’ 출현

세줄 요약 수원 광교신도시 아파트 산책로에서 몸길이 1m 안팎의 대형 도마뱀이 목격돼 주민들이 불안해한다. 국제 멸종위기종 2급인 물왕도마뱀으로 추정되며, 도서관과 초등학교가 가까워 아이를 둔 부모들의 걱정이 커진다. 광교 아파트 산책로서 1m 도마뱀 목격

물왕도마뱀 추정, 주민 불안 확산

학교·도서관 인접, 안전 우려 증폭

이미지 확대 수원 광고 한 아파트단지에 나타난 길이 1m 도마뱀. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 수원 광고 한 아파트단지에 나타난 길이 1m 도마뱀. 연합뉴스

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여주 샴악어와 부산 거북에 이어 경기 수원 광교신도시 아파트 단지 일대에서 1m 크기의 대형 도마뱀이 나타나 아이들을 둔 시민들이 불안해하고 있다.11일 지역 커뮤니티 등에 따르면 이달 초 광교신도시 웰빙타운의 한 아파트 산책로에서 몸길이가 1m가량으로 보이는 도마뱀이 나타났다. 국제 멸종위기종 2급인 물왕도마뱀으로 추정된다.이 도마뱀의 모습을 담은 18초짜리 동영상은 아파트 주민들 사이에서 공유됐고, 도마뱀을 봤다는 주민의 목격담도 잇따르고 있다.도마뱀이 나타난 지점에서 가까운 거리에 도서관과 초등학교가 자리 잡고 있어 어린이를 둔 부모들은 안전에 대한 불안감을 감추지 못하고 있다.한편 지난달 18일 여주 소양천변에서는 국제 멸종위기종 1급인 샴악어가 발견돼 잡혔고, 지난 9일에는 부산 기장군 한 리조트 배수로에서 생태계 교란종으로 추정되는 몸길이 30㎝ 정도의 거북이가 발견되는 등 최근 국제 멸종위기종이나 생태계 교란종 등 외래 파충류가 도심지 한복판에 잇따라 출현해 시민들의 불안감이 커지고 있다.