포스코 포항제철소, 냉연공장에 스마트 정비 도입…“현장 직원 직접 개발”

세줄 요약 포스코 포항제철소가 현장 직원들이 직접 개발한 AI 기반 모터 상태 점검 시스템을 냉연공장에 적용했다. TBR 모터의 이상 징후를 조기에 찾아 고장 전에 정비하도록 돕고, 계획 정비와 부품 사전 준비로 유지보수 시간과 비용을 줄이는 효과를 기대했다. 현장 직원 직접 개발한 AI 점검 시스템 도입

냉연공장 TBR 모터 이상 징후 조기 진단

예지 정비로 비용 절감과 안정성 강화

이미지 확대 냉연공장 모터 상태 점검 인공지능(AI) 시스템을 개발한 포스코 포항제철소 신형민 사원(왼쪽)과 권규태 대리. 포스코 제공 닫기 이미지 확대 보기 냉연공장 모터 상태 점검 인공지능(AI) 시스템을 개발한 포스코 포항제철소 신형민 사원(왼쪽)과 권규태 대리. 포스코 제공

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포스코가 현장 직원들이 직접 개발한 스마트 정비 체계 도입에 속도를 내고 있다.포스코 포항제철소는 현장 직원들이 직접 개발한 인공지능(AI) 기반 ‘모터 상태 점검 시스템’을 냉연공장에 적용했다고 11일 밝혔다.시스템은 생산라인을 따라 강판을 일정한 장력으로 이동시키는 TBR 모터를 대상으로 적용됐다. AI가 모터의 상태를 진단해 이상 징후를 조기에 찾아내고, 고장이 발생하기 전에 필요한 정비가 이뤄질 수 있도록 지원한다.시스템 개발을 위해 EIC기술부와 압연설비부 직원들이 직접 참가해 약 4개월간 설비 데이터를 분석했다. 그 결과 모터 운전 상태에서 나타난 불규칙한 움직임을 조기에 확인해 계획 정비로 전환하고, 필요한 부품을 미리 준비하는 등 예지 정비가 가능해졌다. 이를 통해 갑작스러운 설비 정지를 방지해 유지보수 시간과 비용을 줄이고, 생산 안정성도 높아졌다.포항제철소는 냉연공장에서 효과가 검증된 해당 시스템을 전기강판공장에도 확대 적용하는 등 AI 기반 설비 관리 체계 고도화로 스마트 제철소 구현을 앞당길 계획이다.개발에 참여한 신형민 사원은 “현장 경험과 노하우를 데이터로 연결해 설비 상태를 한눈에 확인할 수 있는 시스템으로 구현했다”며 “동료들과 함께 만든 성과인 만큼, 앞으로도 현장의 안전과 작업 효율을 높이는 기술을 개발해 스마트 제철소 구현에 기여하겠다”고 말했다.