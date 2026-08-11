고려대 국제하계대학, 50개국 2000여명 참가… 6주 대장정 마침표

세줄 요약 고려대 국제하계대학이 50개국에서 온 2000여 명의 학생과 6주간의 일정을 성황리에 마쳤다. 참가자들은 미디어, 인문, AI, 경영 등 90여 개 강의를 듣고 DMZ, MBC 스튜디오, 프로야구 경기장도 찾았다. 태권도와 K팝 댄스로 한국 문화도 체험했다. 50개국 2000여 명 참여한 국제하계대학 성료

미디어·AI 등 90여 개 강의와 문화체험 진행

QS 52위 성과 소개, 국제동계대학 예고

이미지 확대 지난 6일 고려대 인촌기념관에서 열린 ‘2026학년도 국제하계대학(ISC) 수료식’에서 전 세계 50개국에서 온 2000여명의 참가 학생들이 학사모를 하늘로 던지며 6주간의 대장정을 마무리하는 기쁨을 만끽하고 있다. 고려대 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 6일 고려대 인촌기념관에서 열린 ‘2026학년도 국제하계대학(ISC) 수료식’에서 전 세계 50개국에서 온 2000여명의 참가 학생들이 학사모를 하늘로 던지며 6주간의 대장정을 마무리하는 기쁨을 만끽하고 있다. 고려대 제공

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고려대학교는 전 세계 50개국에서 모인 대학생들과 함께한 ‘2026학년도 국제하계대학(ISC)’ 6주간의 일정을 성황리에 마쳤다고 11일 밝혔다.고려대는 지난 6일 인촌기념관에서 수료식을 개최했다. 이번 ISC에는 해외 및 국내 대학생 등 2000여 명이 참가해 6월 27일부터 미디어, 인문, 인공지능(AI), 경영 등 90여개 교과목을 수강했다.학생들은 강의실 밖에서 DMZ, 일산 MBC 스튜디오, 프로야구 경기 등을 찾았으며, 태권도와 K팝 댄스 등 한국 문화를 직접 체험했다.고려대는 이날 수료식에서 올해 QS 세계대학평가 역대 최고 순위인 52위를 기록한 성과를 소개하며 국제화 프로그램의 경쟁력을 강조했다. 수료식 축사를 맡은 케임브리지대 제이슨 렌프로 교수는 “다양한 배경의 학생들이 교실 안팎에서 소통하며 공유된 경험을 만들어냈다”고 격려했다.한편, 고려대는 오는 12월 22일부터 ‘2026학년도 국제동계대학(IWC)’을 운영하며, 참가 신청은 9월 1일부터 공식 홈페이지에서 받는다.