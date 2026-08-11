세종시, 165개 교차로 신호 ‘내비’에서 실시간 서비스

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세종시, 165개 교차로 신호 ‘내비’에서 실시간 서비스

박승기 기자
박승기 기자
입력 2026-08-11 09:53
수정 2026-08-11 09:53
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내년 1월 시행, 꼬리물기·신호 위반 등 감소 기대

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교차로. 서울신문 DB
교차로. 서울신문 DB


세종시가 스마트 교통도시 구현을 위해 내비게이션 앱에서 실시간으로 교통신호를 확인할 수 있는 서비스를 제공한다.

시는 11일 한국도로교통공단과 ‘미래 융복합 교통인프라 구축 및 서비스 추진’을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약에 따라 양 기관은 세종의 17개 도로, 165개 교차로의 교통신호 정보를 구축해 내년 1월 서비스할 예정이다.

운전자는 내비게이션에서 실시간 차량 신호와 신호 잔여 시간, 우회전 시 교차하는 건널목의 녹색 보행신호 정보 등을 제공받을 수 있다. 도로교통공단에 따르면 실시간 교통신호 정보 제공 시 과속과 급감속이 줄고 특히 신호 위반이 감소하는 등 안전 운행 효과가 큰 것으로 조사됐다. 시는 교통신호 정보 개방을 통해 꼬리물기와 급제동을 줄여 교차로 운행 지연과 접촉사고, 우회전 보행자 사고 예방 등 체감할 수 있는 교통안전 개선을 기대하고 있다.

조상호 세종시장은 “실시간 교통정보 제공과 같이 시민이 체감할 수 있는 고품질 스마트 서비스를 도입하는 등 안전한 교통 환경을 차질 없이 구축해 나가겠다”고 밝혔다.

세종 박승기 기자
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