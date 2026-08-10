폭우·폭염 끝없는 ‘바통터치’… 복합 기후재난 5배 많아졌다

‘동시다발’ 극한 기후의 일상화

이미지 확대 무더위가 이어지고 있는 6일 서울 동작구 기상청 모니터에 서울 지역 최고기온이 표시돼 있다. 2026.8.6.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 무더위가 이어지고 있는 6일 서울 동작구 기상청 모니터에 서울 지역 최고기온이 표시돼 있다. 2026.8.6.

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세줄 요약 최근 4년간 폭우와 폭염이 이어지는 복합 기후재난이 평년보다 강도는 3배, 발생 빈도는 5배 늘어난 것으로 분석됐다. 온난화가 진행될수록 급격한 전환과 극단적 재난이 더 자주 나타날 수 있다는 경고다. 폭우·폭염 복합재난, 최근 4년 강도·빈도 급증

평년 대비 강도 3배, 발생 빈도 5배 증가 분석

온난화 심화 시 극단적 재난 더 잦아질 전망

2026-08-11 8면

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기후 변화로 폭우와 폭염 등 극한 기후 현상이 서로 영향을 줘 동시다발적으로 발생하는 ‘복합 재난’이 최근 급격히 증가한 것으로 분석됐다.10일 기후환경단체인 그린피스가 김형준 카이스트 문술미래전략대학원 교수팀에 의뢰해 ‘한국 폭염·폭우 복합재난 위험도 변화’를 분석한 결과, 최근 4년(2021~2024년) 복합재난의 강도와 발생 빈도가 평년(1991~2020년)과 비교해 각각 3배, 5배 증가한 것으로 나타났다.연구팀은 한 달(28일) 동안 발생한 강수량 최댓값과 최고 기온을 합친 지표인 ‘복합기후 극한 강도지수’를 개발해 평년과 최근 4년의 여름철(6~9월) 기록을 비교했다. 그 결과 평년의 강도지수 중앙값은 0.55인 반면 최근 4년은 1.65를 기록해 폭우와 폭염의 강도가 3배 심화한 것으로 나타났다.복합재난의 발생 빈도 역시 가파르게 증가했다. 지수 상위 1% 수준에 해당하는 ‘가장 극단적으로 심한 날’은 평년 1.1일이었지만, 최근 5.2일로 4.8배 늘었다. 상위 5% 이상 심한 날은 5.5일에서 14.2일로, 상위 10% 이상 심한 날은 12.2일에서 25일로 늘어났다.연구팀은 한국과 일본 등 여름 몬순 기후의 영향을 받는 동아시아 지역에서 여름철 집중호우 직후 폭염이 뒤따르는 패턴이 반복적으로 관찰되고 있다며, 이는 폭우와 폭염이 하나로 연결된 복합 재난임을 보여준다고 설명했다. 김 교수는 “온난화가 진행될수록 폭우와 폭염 사이의 급격한 전환 역시 심화하고 있다”며 “1년에 하루 정도였던 극단적 재난이 앞으로 더 자주 나타날 가능성이 높다”고 말했다.한편 한반도 상공에 있던 고온 건조한 공기가 일시적으로 물러나고, 북동쪽에서 상대적으로 찬 공기가 유입되면서 생명을 위협하는 수준의 폭염은 한풀 꺾였다. 서울의 밤 기온은 이틀 연속 열대야 기준선인 25도를 밑돌며 열대야주의보도 해제됐다.그럼에도 한낮 열기는 여전히 뜨겁다. 동해안과 일부 강원내륙을 제외한 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데, 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오르는 무더위는 당분간 이어지겠다. 11~13일 전국 낮 최고기온은 27~34도로 예보됐다.아침 최저기온은 20도 밑으로 내려가 비교적 선선하겠다. 12일 강원 춘천시 아침 최저기온이 17도까지 떨어지는 등 이번 주 최저기온은 17~25도가 예상된다.동풍의 영향을 받는 지역을 중심으로 비 소식도 있다. 12일 늦은 오후부터 강원동해안·산지에 5~20㎜, 늦은 밤부터는 경북 북부 동해안에 5㎜ 안팎의 비가 내리겠다.