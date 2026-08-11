‘52시간 예외’ 노동법 밖에서 추진… 청와대는 “숙고” 신중론

‘메가특구특별법’ 산업부가 주도
‘메가특구 주 52시간 근무 예외’ 적용을 위한 특별법 추진을 놓고 고용노동부와 산업통상부의 입장이 대립하며 논란이 확산하자 청와대가 정부 간 협업을 지원할 ‘메가프로젝트 범정부 지원 협의회’를 국무총리실에 설치하기로 했다. 하지만 ‘주 52시간’ 예외에 찬성하는 산업부가 입법의 열쇠를 쥐고 있고, 청와대가 ‘특별법 연내 제정’을 못박으면서 근로자의 노동권과 건강권 보장을 이유로 입법에 반대하는 노동부의 목소리는 더욱 작아질 전망이다.
근로기준법보다 특례 조항 ‘우선’
입법과정 노동부 의견 반영 어려워
10일 정부에 따르면 현재 메가특구 특별법은 국무조정실과 산업부가 주도하고 있다. 법안은 이달 중 국회에 제출될 것으로 보인다. 쟁점은 주 52시간제 예외를 허용하는 특별법 특례 조항이다. 소득 상위 3%인 관리자와 연구개발자를 대상으로 동의하에 주 52시간 근로 상한을 없애는 내용으로 현재 정부가 논의하는 안에는 이 조항이 포함돼 있다. 근로기준법은 근로시간을 주 최대 52시간으로 규정하고 있지만 특별법이 제정되면 특별법 우선 원칙에 따라 특례 조항이 우선 적용된다.
법안 심사는 국무조정실을 관할하는 국회 정무위원회나 산업부를 관할하는 산업통상자원중소벤처기업위원회가 맡을 것으로 알려졌다. 노동부 관련 상임위원회인 기후에너지환경노동위원회는 심사 과정에서 반대 의견을 낼 수 있지만 의결 권한은 없다. 주 52시간 근로 예외법이 ‘노동법’의 테두리 밖에서 입법 절차가 진행된다는 의미다.
국회에 법안이 제출되기 전 단계에서 산업부는 메가특구법 입법을 주도하면서 노동 관련 특례 조항에 대해선 ‘법제업무 운영규정’ 제11조3에 따라 각 담당 부처의 의견을 들어야 한다. 하지만 ‘협의’라고 규정돼 있어 형식상 협의 후 산업부가 강행하면 노동부로선 입법을 막지 못한다.
임춘대 서울시의원, 싱크홀 사고 ‘시-구 핫라인’ 가동 지하안전관리 조례 개정안 발의
서울시의회 도시안전건설위원회 소속 임춘대 의원(송파3, 국민의힘)이 지난 10일 자치구 내 지반침하 발생 시 서울시장에게 지체 없이 통보하도록 의무화하는 내용의 ‘서울시 지하안전관리에 관한 조례 일부개정조례안’을 발의했다. 최근 자치구 관할 구역에서 지반침하(싱크홀) 사고가 발생했음에도, 자치구와 서울시 간에 신속한 정보 공유가 이뤄지지 않아 시의 상황 파악과 초기 대응이 늦어지는 문제가 발생한 바 있다. 이에 임 의원은 지반침하 사고에 대응하는 서울시의 신속한 체계를 강화하고, 사고로 인한 시민 피해를 사전에 예방하기 위해 이번 조례 개정안을 대표발의했다. 임 의원은 “지반침하 사고는 시민의 생명과 재산에 직결되는 중대한 위협인 만큼, 사고 발생 초기부터 서울시와 자치구 간의 유기적이고 신속한 정보 공유가 필수적”이라고 조례 발의 취지를 밝혔다. 이번 개정안의 통과로 지반침하 사고 발생 시 서울시 차원의 즉각적인 대응 체계가 신속하게 가동되어, 시민의 안전을 한층 더 두텁게 보호할 수 있을 것으로 기대된다.
서울시의회 바로가기
물론 법적 절차가 이렇더라도 국무총리실과 산업부가 노동부의 의견을 무시하긴 쉽지 않다. 부처 간 갈등이 노출된 상황에서 노동부와 노동계의 반발을 무릅쓰고 추진하면 여론 악화가 불가피하다. 청와대가 이날 “숙고의 시간을 가지고 있다”며 신중론을 편 것도 이 때문이다. 노동부 관계자는 “지금은 발의 후 단계가 매끄럽게 갈 수 있도록 사전 조율하는 단계”라며 “상임위에서 부처 간 조정 여부를 아예 무시할 순 없을 것”이라고 말했다.
세줄 요약
- 메가특구 특별법, 주 52시간 예외 논란 확산
- 산업부·노동부 충돌, 청와대 범정부 협의회 설치
- 특별법 우선 적용, 노동권 침해 우려 제기
2026-08-11 5면
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