사회 [포토] ‘폭행에 대해 사과’ 조성환 조이웍스 전 대표 입력 2026-08-10 14:05 수정 2026-08-10 14:42 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/08/10/20260810800004 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 전 거래처 대표와 직원을 폭행해 논란을 빚은 러닝화 브랜드 호카(HOKA)의 국내 총판사였던 조이웍스 전직 대표인 조성환씨가 10일 서울 중구 코리아나호텔에서 기자회견을 열고 폭행에 대해 사과하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 조성환씨가 기자회견에서 한 행동은? 사과 해명