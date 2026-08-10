[포토] ‘폭행에 대해 사과’ 조성환 조이웍스 전 대표

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[포토] ‘폭행에 대해 사과’ 조성환 조이웍스 전 대표

입력 2026-08-10 14:05
수정 2026-08-10 14:42
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전 거래처 대표와 직원을 폭행해 논란을 빚은 러닝화 브랜드 호카(HOKA)의 국내 총판사였던 조이웍스 전직 대표인 조성환씨가 10일 서울 중구 코리아나호텔에서 기자회견을 열고 폭행에 대해 사과하고 있다.

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