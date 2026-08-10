문 열린 틈 타 유치장서 도주한 10대…인근 공사장서 덜미

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문 열린 틈 타 유치장서 도주한 10대…인근 공사장서 덜미

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2026-08-10 20:29
수정 2026-08-10 20:31
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세줄 요약
  • 남원경찰서 유치장 10대 피의자 도주
  • 독서 이유로 복도 이동 뒤 문틈 이용
  • 경찰 추격, 10분 만에 공사장서 검거
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남원경찰서. 전북경찰청 제공
남원경찰서. 전북경찰청 제공


전북 남원경찰서 유치장에서 10대 피의자가 도주했다가 10분 만에 붙잡혔다.

10일 남원경찰서에 따르면 이날 오후 2시 46분쯤 절도 혐의로 남원경찰서 유치장에 입감된 A(10대) 씨가 도주했다.

A 씨는 당시 독서를 하겠다며 유치실에서 복도로 나왔다가 외부 출입문이 열린 틈을 타 도주했다.

이를 목격한 경찰이 추격에 나섰고 10분여 만에 인근 공사장에 숨어 있던 A씨를 발견해 검거했다.

전북경찰청은 관련 사안에 대해 감찰 조사를 진행하고 있다.
설정욱 기자
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